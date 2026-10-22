Ngọc Thúy giành huy chương thứ hai tại Asian Para Games 5

Sáng 22-10, điền kinh Việt Nam tiếp tục đón tin vui tại Asian Para Games 5 khi Nguyễn Thị Ngọc Thúy giành HCĐ ném đĩa nữ hạng F54. Đây là tấm huy chương thứ hai của nữ tuyển thủ tại đại hội năm nay, sau thành công ở nội dung ném lao.

Ngọc Thúy đã giành 2 HCĐ

Bước vào chung kết ném đĩa nữ hạng F54 trên sân Nagoya City Mizuho Park (Nhật Bản), Nguyễn Thị Ngọc Thúy đạt thành tích tốt nhất 14,65m sau 6 lượt thực hiện, qua đó giành HCĐ. HCV thuộc về Suvarna Raj (Ấn Độ) với 15,66m, trong khi Shahla Hadidi (Iran) giành HCB với 15,45m.

Kết quả này giúp Ngọc Thúy có lần thứ hai bước lên bục nhận huy chương tại Nagoya. Ngay ngày thi đấu mở màn, cô đã mang về tấm HCĐ ném lao nữ nhóm F52/F53/F54 với thành tích 12,16m, đồng thời mở hàng huy chương cho đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam.

Hai lần giành HCĐ trong cùng kỳ đại hội là thành quả đáng khích lệ đối với Ngọc Thúy. Trước khi đến Nhật Bản, nữ tuyển thủ từng giành HCV ném đĩa với thành tích 15,3m và HCB đẩy tạ tại ASEAN Para Games 13. Những kết quả ấy cho thấy cô duy trì được khả năng cạnh tranh ở nhiều nội dung ném, đẩy.

Bảng thành tích của Ngọc Thúy ở nội dung ném đĩa nữ hạng F54.

Cũng trong buổi sáng 22-10, Nguyễn Thị Hải góp mặt tại chung kết đẩy tạ nữ nhóm F55/F56/F57. Chị đạt 8,59m, tương ứng 708 điểm Raza, đứng thứ bảy chung cuộc. VĐV Xu Mian (Trung Quốc) giành HCV với 1.016 điểm, tiếp theo là Sharobidinova Mohigul (Uzbekistan) với 998 điểm và Alomari Rooba (Bahrain) với 918 điểm.

Ở nội dung ném lao nam nhóm F33/F34, Nguyễn Viết Đại đạt 21,26m, xếp thứ năm. Trong khi đó, Nguyễn Ngọc Hiệp giành quyền vào chung kết chạy 400m nam hạng T11 dành cho VĐV khiếm thị sau khi hoàn thành vòng loại với thời gian 54 giây 52.

Trên đường đua xanh, kình ngư Đỗ Thanh Hải tiếp tục thi đấu nội dung 100m ếch nam hạng SB6. Dù đứng cuối lượt bơi vòng loại với thành tích 1 phút 33 giây 28, anh vẫn đủ điều kiện góp mặt ở chung kết.

Đỗ Thanh Hải (ngồi, phải) vào chung kết nội dung 100m ếch nam hạng SB6.

Một tuyển thủ khác là Hồ Văn Đao cũng có cơ hội tranh huy chương khi được vào thẳng chung kết 100m ếch nam hạng SB7 và 100m hạng S8. Các cuộc tranh tài chung kết môn bơi dự kiến diễn ra từ 17 giờ ngày 22-10, theo giờ địa phương.

Tấm HCĐ của Ngọc Thúy tiếp tục nối dài niềm vui cho đoàn Việt Nam tại Asian Para Games 5. Bên cạnh những tuyển thủ đã giành huy chương, các suất vào chung kết ở điền kinh và bơi cũng mở ra hy vọng cải thiện thành tích trong những ngày thi đấu tiếp theo.

BÀI - ẢNH: HƯƠNG THU