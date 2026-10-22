Đỗ Thanh Hải và nghị lực tỏa sáng trên đường đua xanh

Ngày 21-10, kình ngư Đỗ Thanh Hải đã xuất sắc giành HCV đầu tiên cho Đoàn thể thao người khuyết tật (NKT) Việt Nam tại Asian Para Games 2026 diễn ra ở Nhật Bản. Đó không chỉ là tấm HCV danh giá, mà còn là câu chuyện đẹp về ý chí vượt lên số phận.

Kình ngư Đỗ Thanh Hải (phải) giành HCV tại Asian Para Games 2026. Ảnh: H.T

Ở chung kết nội dung 100m ếch hạng thương tật SB5, 2 tuyển thủ của Việt Nam là Đỗ Thanh Hải và Lê Tiến Đạt tranh tài cùng các đối thủ mạnh đến từ Iran, Nhật Bản, Kazakhstan, Ấn Độ.

Thanh Hải tạo khoảng cách an toàn trước các đối thủ và cán đích đầu tiên với thời gian 1 phút 33 giây 91. Trong khi đó, Tiến Đạt cũng thi đấu ấn tượng để giành HCB với thành tích 1 phút 36 giây 63, mang về niềm vui trọn vẹn cho đội tuyển bơi Việt Nam.

Theo dõi màn trình diễn của 2 tuyển thủ thuộc đơn vị TPHCM, TS Lý Đại Nghĩa - Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TPHCM không giấu được niềm xúc động: “Chúc mừng Ban huấn luyện và 2 kình ngư TPHCM. Thành tích này tiếp tục khẳng định bản lĩnh, ý chí và sức mạnh của các VĐV NKT thành phố, đóng góp những tấm huy chương quý giá cho Đoàn Thể thao NKT Việt Nam trên đấu trường châu lục”.

Phía sau HCV danh giá là hành trình nghị lực vượt qua nghịch cảnh. Năm lên 3 tuổi, sau một trận sốt nặng, Thanh Hải bị liệt cả 2 chân. Dù gia đình đã chạy chữa khắp nơi, đôi chân của cậu bé ngày ấy vẫn không thể hồi phục.

Thanh Hải mang về tấm HCV đầu tiên cho đoàn Việt Nam tại Asian Para Games 2026. Ảnh: H.T

Bơi lội đến với Thanh Hải như một cơ duyên đặc biệt. Anh nhớ lại những ngày đầu xuống nước đầy gian nan khi phải dùng hoàn toàn đôi tay để giữ cơ thể nổi trên mặt nước. Anh tập luyện rất nhiều để phần thân trên thật khỏe, bởi đó là ‘vũ khí’ duy nhất giúp bản thân bơi nhanh hơn. Từ tập tạ, đu xà đến các bài tập thể lực khắt khe, anh luôn kiên trì hoàn thành mỗi ngày bằng tất cả quyết tâm.

Chính sự nỗ lực không ngừng ấy đã giúp chàng trai sinh năm 1990 từ một người chật vật làm quen với bơi lội trở thành gương mặt tiêu biểu của đội tuyển bơi NKT TPHCM và đội tuyển quốc gia. Gần 20 năm gắn bó với đường đua xanh, Thanh Hải đã 3 lần góp mặt tại Paralympic, gồm Rio 2016, Tokyo 2021 và Paris 2024, cùng hàng loạt thành tích ở các giải đấu khu vực và châu lục.

HLV Nguyễn Đăng Viễn nhận xét: “Thanh Hải là một học trò cần cù, có tố chất và luôn tuân thủ giáo án tập luyện. Vì thế, thành công hôm nay không phải là điều ngẫu nhiên”.

Tấm HCV ở Nhật Bản không chỉ là phần thưởng cho những tháng ngày khổ luyện, mà còn là minh chứng sống động rằng nghị lực có thể vượt qua mọi giới hạn. Và, với Đỗ Thanh Hải, hành trình ấy vẫn chưa dừng lại khi anh đang hướng đến mục tiêu chinh phục tấm vé dự Paralympic 2028 tại Mỹ. Một dấu mốc mới đang chờ kình ngư giàu ý chí tiếp tục bứt phá.

NGUYỄN ANH