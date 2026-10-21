Đỗ Thanh Hải giành HCV đầu tiên cho Việt Nam tại Asian Para Games 2026

Đỗ Thanh Hải và Lê Tiến Đạt mang đến niềm vui lớn cho thể thao người khuyết tật Việt Nam khi lần lượt giành HCV và HCB nội dung 100m ếch nam hạng SB5 tại Asian Para Games 2026. Đáng chú ý, hai kình ngư Việt Nam đã đổi vị trí cho nhau so với kỳ đại hội cách đây ba năm.

Đỗ Thanh Hải và Lê Tiến Đạt giành HCV, HCB nội dung 100m ếch nam.

Tối 22-10, đội tuyển bơi người khuyết tật Việt Nam ghi dấu ấn tại Asian Para Games 5 ở Nhật Bản bằng màn trình diễn ấn tượng của Đỗ Thanh Hải và Lê Tiến Đạt. Cùng tranh tài ở chung kết 100m ếch nam hạng thương tật SB5, hai tuyển thủ Việt Nam vượt qua các đối thủ để chiếm hai vị trí cao nhất.

Đỗ Thanh Hải cán đích đầu tiên với thời gian 1 phút 33 giây 91, giành tấm HCV đầu tiên cho đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tại đại hội năm nay. Theo sát đồng đội, Lê Tiến Đạt hoàn thành cự ly sau 1 phút 36 giây 63, nhận HCB. HCĐ thuộc về Rashidabadi Ali (Iran) với thành tích 1 phút 47 giây 78.

2 tay bơi Việt Nam giành HCV và HCB Asian Para Games 5.

Kết quả này gợi lại cuộc đua giữa hai kình ngư Việt Nam tại Asian Para Games 2023 ở Hàng Châu (Trung Quốc). Khi ấy, Lê Tiến Đạt giành HCV với thời gian 1 phút 34 giây 04, còn Đỗ Thanh Hải về nhì sau 1 phút 35 giây 11. Ba năm sau, thứ tự được đảo ngược khi Thanh Hải bước lên bục cao nhất.

Với riêng Đỗ Thanh Hải, tấm HCV lần này đánh dấu bước tiến về thành tích. So với kỳ đại hội trước, anh rút ngắn thời gian hoàn thành cự ly 1 giây 20. Đây là kết quả đáng khích lệ đối với tuyển thủ đã nhiều năm gắn bó với đội tuyển bơi người khuyết tật quốc gia.

Trước đó, tại Paralympic Paris 2024, Thanh Hải từng lọt vào chung kết 100m ếch nam SB5. Anh kết thúc cuộc đua ở vị trí thứ năm với thành tích 1 phút 35 giây 61. Trở lại đấu trường châu Á năm nay, kình ngư Việt Nam thi đấu hiệu quả hơn, qua đó giành danh hiệu vô địch ở nội dung sở trường.

Hai kình ngư Lê Tiến Đại và Đỗ Thanh Hải xuất sắc giành vàng, bạc Asian Para Games 5.

Trong khi đó, Lê Tiến Đạt tiếp tục cho thấy sự bền bỉ của một tuyển thủ giàu kinh nghiệm. Từng giành vị trí thứ tư trong lần đầu dự Paralympic Paris 2024, Tiến Đạt vẫn duy trì khả năng cạnh tranh huy chương ở những giải đấu lớn. Tấm HCB tại Nhật Bản là phần thưởng cho quá trình chuẩn bị của anh cùng ban huấn luyện.

Chia sẻ sau cuộc thi, Lê Tiến Đạt cho biết đây là lần thứ năm anh tham dự Đại hội Thể thao người khuyết tật châu Á. Trước giải, các thành viên đội tuyển đều tập luyện nghiêm túc, bám sát giáo án với mục tiêu đạt kết quả tốt nhất. Anh bày tỏ niềm vui khi cả mình và Thanh Hải cùng giành huy chương, đóng góp vào thành tích chung của đoàn Việt Nam.

Cú đúp vàng, bạc ở đường đua xanh là khởi đầu đáng khích lệ, tiếp thêm sự tự tin cho các tuyển thủ Việt Nam trong những ngày tranh tài tiếp theo.

BÀI - ẢNH: HƯƠNG THU