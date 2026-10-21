Bơi Việt Nam lỡ hẹn trong gang tấc

Chỉ chậm hơn người giành HCĐ 0,34 giây, Vi Thị Hằng lỡ cơ hội bước lên bục huy chương tại Asian Para Games 2026.

Trong khi đó, Trịnh Thị Bích Như cũng hai lần về đích thứ tư. Những kết quả đáng tiếc trên đường đua xanh ở Nagoya (Nhật Bản) cho thấy sự cạnh tranh khắc nghiệt tại sân chơi thể thao người khuyết tật châu Á.

Nỗi tiếc nuối mang tên 0,34 giây

Khi bảng điện tử hiện kết quả chung kết 100m tự do nữ hạng thương tật S7, Vi Thị Hằng đứng thứ tư với thành tích 1 phút 19 giây 66. Xếp ngay phía trên cô là Zhang Li (Trung Quốc), người giành HCĐ với thời gian 1 phút 19 giây 32.

Vi Thị Hằng hụt huy chương Asian Para Games trong gang tấc. Ảnh: THÁI DƯƠNG

Chỉ 0,34 giây phân định hai vị trí. Khoảng cách rất nhỏ trên đường bơi nhưng đủ khiến kình ngư Việt Nam lỡ cơ hội giành huy chương. Hằng đã tiến sát nhóm dẫn đầu, song vẫn thiếu một chút tốc độ để kết thúc cuộc đua trong tốp ba.

Kết quả ấy càng đáng tiếc khi Vi Thị Hằng từng khẳng định năng lực ở đấu trường khu vực. Tại ASEAN Para Games 13 hồi đầu năm, cô giành 4 HCV, trở thành một trong những gương mặt nổi bật của đội tuyển bơi người khuyết tật Việt Nam. Tuy nhiên, bước ra sân chơi châu Á là thử thách khác, nơi các đối thủ mạnh có thể tạo nên khác biệt chỉ bằng vài phần trăm giây.

Nếu Vi Thị Hằng lỡ HCĐ trong gang tấc, Trịnh Thị Bích Như lại trải qua một ngày thi đấu với hai lần đứng ngay sau nhóm nhận huy chương. Ở nội dung 50m bơi bướm nữ hạng S6, Bích Như đạt 42 giây 64, xếp thứ tư. Sau đó, cô tiếp tục tranh tài ở chung kết 100m tự do cùng hạng thương tật, về đích với thời gian 1 phút 26 giây 31. Thứ hạng của nữ kình ngư Việt Nam vẫn không thay đổi.

Đáng chú ý, cả ba vị trí nhận huy chương ở hai nội dung Bích Như tham dự đều thuộc về các VĐV Trung Quốc. Sự áp đảo ấy phần nào phản ánh sức mạnh của những đối thủ mà bơi người khuyết tật Việt Nam phải cạnh tranh.

Ở tuổi 41, Bích Như vẫn duy trì khả năng thi đấu ở cấp độ châu lục. Hai lần góp mặt trong nhóm bốn VĐV dẫn đầu trong cùng một ngày là kết quả đáng ghi nhận, dù chưa thể mang lại niềm vui trọn vẹn.

Khoảng cách cần thu hẹp

Ba lượt về đích thứ tư của Vi Thị Hằng và Trịnh Thị Bích Như khiến đội tuyển bơi người khuyết tật Việt Nam đọng lại nhiều tiếc nuối. Những thứ hạng này chưa mang về huy chương, nhưng phần nào cho thấy vị trí của các kình ngư Việt Nam trong cuộc cạnh tranh với những đối thủ hàng đầu châu lục.

Trịnh Thị Bích Như hai lần về đích ở vị trí thứ tư. Ảnh: HƯƠNG THU

Tại đấu trường Đông Nam Á, Vi Thị Hằng và Trịnh Thị Bích Như đều có bề dày thành tích. Song những chiến thắng ở cấp độ khu vực không đồng nghĩa với lợi thế khi bước ra sân chơi lớn hơn. Các VĐV Trung Quốc tiếp tục thể hiện sức mạnh vượt trội, trong khi đại diện Việt Nam phải nỗ lực đáng kể mới có thể chen chân vào nhóm dẫn đầu.

Từ kết quả tại Nagoya, các kình ngư Việt Nam để cạnh tranh huy chương sẽ cần thêm điều kiện tập luyện, cơ hội cọ xát quốc tế và sự hỗ trợ chuyên môn phù hợp với từng hạng thương tật. Việc duy trì phong độ cho những VĐV giàu kinh nghiệm cũng quan trọng không kém quá trình chuẩn bị lực lượng kế cận.

Với Bích Như, tuổi tác là một thách thức khi cô đã bước sang tuổi 41. Còn Vi Thị Hằng, kết quả sát nút ở chung kết cho thấy cơ hội cạnh tranh vẫn rộng mở nếu tiếp tục cải thiện thành tích. Cả hai vẫn là những gương mặt đáng chú ý của đội tuyển bơi người khuyết tật Việt Nam.

Tiến gần bục huy chương là tín hiệu tích cực, nhưng để thực sự bước lên đó, các kình ngư Việt Nam cần nhiều hơn những lần về đích sát nút.

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PHẠM QUANG