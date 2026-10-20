Những bóng hồng làm nên sắc vàng cho thể thao Việt Nam

Ba tấm HCV của thể thao Việt Nam tại ASIAD 20 đều đến từ các nữ tuyển thủ karate và cầu mây. Trong những ngày tháng 10, thành tích ấy càng thêm ý nghĩa khi những cô gái Việt Nam mang về niềm tự hào cho thể thao nước nhà bằng tài năng, bản lĩnh và những tháng năm miệt mài khổ luyện.

Các võ sĩ karate làm rạng danh thể thao Việt Nam trên đấu trường châu Á. Ảnh: TÂM MINH

Sắc vàng từ những cô gái Việt Nam

ASIAD 20 tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản) đã khép lại, nhưng niềm vui từ những tấm HCV của các nữ tuyển thủ Việt Nam vẫn còn đọng lại. Giữa cuộc cạnh tranh quyết liệt với những nền thể thao hàng đầu châu lục, các cô gái ở môn karate và cầu mây đã thi đấu xuất sắc, mang về trọn vẹn 3 tấm HCV cho đoàn thể thao Việt Nam.

Mở đầu là chiến thắng của bộ ba Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên ở nội dung kata đồng đội nữ môn karate. Vượt qua Iran với tỷ số 5-0 trong trận chung kết, các võ sĩ Việt Nam bước lên bục cao nhất bằng màn trình diễn đầy thuyết phục.

Ít ai biết hết những vất vả phía sau một bài quyền chỉ kéo dài ít phút. Để có được sự đồng đều trong từng động tác, nhịp di chuyển và khả năng phối hợp, cả ba đã phải trải qua quá trình tập luyện nghiêm túc. Thành công ở đấu trường châu Á vì thế là phần thưởng xứng đáng cho những ngày tháng kiên trì ấy.

Niềm vui tiếp tục đến từ đội tuyển cầu mây nữ. Ở nội dung đôi nữ, Nguyễn Thị Thu Trang, Nguyễn Thị Khánh Ly cùng đồng đội Lê Thị Hồng Liên mang về tấm HCV sau chiến thắng 2-0 trước Philippines trong trận chung kết.

Đây là thành quả của sự chuẩn bị kỹ lưỡng và khả năng làm chủ thế trận của các tuyển thủ Việt Nam. Trước áp lực của một trận đấu quyết định, Thu Trang và Khánh Ly vẫn giữ được sự tự tin, phối hợp ăn ý để giành chiến thắng.

Đội tuyển Cầu mây Việt Nam thắng lớn tại Asiad 20. Ảnh: TÂM MINH

Ấn tượng hơn cả là tấm HCV nội dung đội 4 người nữ. Trong cuộc đối đầu với Thái Lan, các cô gái Việt Nam đã trải qua những thời điểm đầy thử thách. Sau khi thắng hiệp đầu, đội để đối thủ gỡ hòa và phải bước vào hiệp quyết định. Dù bị dẫn điểm từ sớm, các tuyển thủ vẫn bình tĩnh tổ chức lại lối chơi, từng bước vượt lên để giành chiến thắng chung cuộc 2-1.

Khoảnh khắc ấy cho thấy bản lĩnh của một tập thể từng trải qua nhiều cuộc tranh tài lớn. Không chỉ bảo vệ thành công ngôi vô địch ASIAD, các cô gái cầu mây còn khẳng định rằng thể thao Việt Nam hoàn toàn có thể cạnh tranh với những đối thủ mạnh của châu lục ở các nội dung sở trường.

Ba tấm HCV, mỗi tấm mang một câu chuyện riêng. Nhưng điểm chung dễ nhận thấy là ý chí và quyết tâm của những nữ tuyển thủ luôn hết mình mỗi khi được đại diện cho Tổ quốc thi đấu.

Phía sau huy chương là những hy sinh

Người hâm mộ thường nhớ đến khoảnh khắc VĐV bước lên bục nhận huy chương, nhưng phía sau niềm vui ấy là cả hành trình dài không phải ai cũng nhìn thấy.

Với các nữ tuyển thủ, thể thao thành tích cao đòi hỏi nhiều sự đánh đổi. Những chuyến tập huấn kéo dài, lịch tập luyện dày đặc và áp lực giữ phong độ khiến họ không có nhiều thời gian dành cho bản thân, gia đình. Có những ngày lễ, Tết vẫn phải tập luyện xa nhà. Cũng có những lúc chấn thương, thất bại khiến con đường phía trước thêm khó khăn.

Thế nhưng, chính tình yêu dành cho thể thao đã giúp họ tiếp tục gắn bó. Mỗi lần ra sân thi đấu là thêm một cơ hội được thử sức, được khẳng định khả năng và mang thành tích về cho đất nước.

Cùng với Cầu mây, Karate cũng đem lại thành công cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại Asiad 20. Ảnh: TÂM MINH

Thành công của karate và cầu mây nữ tại ASIAD 20 cũng mang đến nhiều điều đáng suy nghĩ cho thể thao Việt Nam. Ở những nội dung có sự đầu tư và chuẩn bị phù hợp, các nữ VĐV đã chứng minh năng lực cạnh tranh huy chương. Điều quan trọng lúc này là tiếp tục giữ được lực lượng nòng cốt, đồng thời chăm lo đào tạo những gương mặt trẻ để thành tích không chỉ dừng lại ở một kỳ đại hội.

Bởi sau mỗi tấm HCV, các tuyển thủ lại bắt đầu hành trình mới. Những ngày nghỉ ngơi không kéo dài, sân tập vẫn chờ đợi và những mục tiêu tiếp theo luôn ở phía trước. Đó là vòng quay quen thuộc của thể thao đỉnh cao mà chỉ những người thật sự yêu nghề mới đủ kiên trì theo đuổi.

Nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10, nhìn lại những tấm HCV tại ASIAD 20 càng thêm trân trọng đóng góp của các nữ tuyển thủ. Họ không chỉ mang về thành tích mà còn cho thấy vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam trong thể thao hiện đại: mạnh mẽ khi thi đấu, bền bỉ trước khó khăn và luôn hết lòng với màu cờ sắc áo.

Những tấm huy chương rồi sẽ trở thành kỷ niệm, nhưng tháng năm khổ luyện và niềm tự hào được đứng trên bục cao nhất châu Á chắc chắn là điều các cô gái không thể quên.

Với người hâm mộ, ba tấm HCV ấy cũng là món quà đặc biệt trong tháng 10, tháng dành để tôn vinh những người phụ nữ Việt Nam.

Dấu ấn của các nữ tuyển thủ Việt Nam tại ASIAD 20 • Karate: Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên giành HCV kata đồng đội nữ, thắng Iran 5-0 trong trận chung kết. • Cầu mây đôi nữ: Nguyễn Thị Thu Trang, Nguyễn Thị Khánh Ly cùng đồng đội Lê Thị Hồng Liên giành HCV sau chiến thắng trước Philippines. • Cầu mây đội 4 người nữ: Đội tuyển Việt Nam thắng Thái Lan 2-1 trong trận chung kết, bảo vệ thành công chức vô địch ASIAD.

ĐĂNG HUY