Ngày trở lại của giải bóng bàn truyền thống Cây vợt vàng

Tại buổi giới thiệu thông tin Giải bóng bàn quốc tế Cây vợt vàng lần thứ 34 - 2026 diễn ra ngày 20-10 tại Trung tâm TDTT Hoa Lư, Ban tổ chức công bố nhiều điểm đáng chú ý về sự trở lại của một trong những giải đấu giàu truyền thống nhất của bóng bàn Việt Nam.

Ban tổ chức, đại diện các tổ chuyên môn và nhà tài trợ giải bóng bàn quốc tế Cây vợt vàng 2026 tại buổi giới thiệu thông tin. Ảnh: THANH TÙNG

Giải bóng bàn quốc tế Cây vợt vàng HDBank lần thứ 34 do Sở VH-TT TPHCM, Liên đoàn bóng bàn thành phố tổ chức, sẽ diễn ra từ ngày 5 đến 8-11 tại Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương (phường Xuân Hòa, TPHCM). Việc khởi động lại giải đấu sau 7 năm gián đoạn được xem là nỗ lực đáng ghi nhận của ngành thể thao TPHCM trong việc gìn giữ và phát triển một thương hiệu thể thao có lịch sử lâu đời.

Sự trở lại của Cây vợt vàng không chỉ đáp ứng sự mong đợi của đông đảo người hâm mộ bóng bàn cả nước, mà còn là hoạt động thể thao quốc tế trọng điểm hưởng ứng Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 10 - 2026 do TPHCM đăng cai.

Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Nguyễn Nam Nhân thông tin về giải đấu. Ảnh: THANH TÙNG

Tại sự kiện, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Nguyễn Nam Nhân cho biết: Sự trở lại của Cây vợt vàng không chỉ khẳng định sức hút của một môn thể thao Olympic được người dân thành phố yêu thích, mà còn tạo động lực để phát triển mạnh mẽ hơn các giải đấu trong thời gian tới. Việc duy trì các sân chơi chất lượng sẽ góp phần lan tỏa phong trào, mở rộng lực lượng người tập luyện, phát hiện tài năng trẻ, qua đó xây dựng nền tảng cho thể thao thành tích cao hướng đến các đấu trường ASIAD và Olympic.

Năm nay, giải đấu tổ chức 4 nội dung: đồng đội nam, đồng đội nữ, đơn nam và đơn nữ. Giải quy tụ 19 đội nam và 11 đội nữ với tổng 121 vận động viên (tính đến thời điểm đăng ký ngày 19-10). Trong đó, khối quốc tế có 12 đội nam và 6 đội nữ từ 5 quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng các tuyển thủ nhập tịch từ châu Âu; còn chủ nhà Việt Nam tham dự với 7 đội nam và 5 đội nữ.

Đại diện Sở VH-TT TPHCM trao hoa cảm ơn với nhà tài trợ giải đấu. Ảnh: THANH TÙNG

Theo thông tin từ Ban tổ chức, tổng giá trị giải thưởng năm nay lên đến 416 triệu đồng. Nhằm lan tỏa tinh thần thể thao và tạo điều kiện cho người hâm mộ theo dõi trực tiếp, Ban tổ chức quyết định mở cửa tự do các ngày thi đấu.

Tin liên quan Bóng bàn Việt Nam đặt niềm tin vào tay vợt kỳ cựu Mỹ Trang

NGUYỄN ANH