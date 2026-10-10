Bóng bàn Việt Nam đặt niềm tin vào tay vợt kỳ cựu Mỹ Trang

Sau màn trình diễn ấn tượng với 2 HCV tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X-2026, tay vợt kỳ cựu Mai Hoàng Mỹ Trang tiếp tục được đặt niềm tin trong đợt tập trung đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho Giải vô địch Đông Nam Á 2026 tại Malaysia.

Tay vợt Mai Hoàng Mỹ Trang sẽ tiếp tục được tập trung Đội tuyển bóng bàn Việt Nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đội tuyển bóng bàn Việt Nam sẽ chính thức tập huấn từ giữa tháng 10 để chuẩn bị tham dự Giải vô địch Đông Nam Á. Trong lần tập trung năm 2026, bộ môn bóng bàn (Cục TDTT Việt Nam) và Liên đoàn bóng bàn Việt Nam xem xét các tay vợt có trình độ và thành tích từ Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 vừa qua tham gia huấn luyện.

Trong đó, gương mặt kỳ cựu Mai Hoàng Mỹ Trang sẽ tiếp tục được "chọn mặt gửi vàng". Cô là tay vợt nổi bật của Thể thao TPHCM và bóng bàn nữ Việt Nam nhiều năm qua. Tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026, Mai Hoàng Mỹ Trang đã giành HCV đồng đội nữ, đôi nữ và HCĐ đơn nữ. Năm ngoái, tay vợt này bất ngờ có suất tham dự SEA Games 33-2025 tại Thái Lan, nhưng tiếc là không giành được huy chương.

Năm nay, bóng bàn Việt Nam không tham dự Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) cũng như vắng mặt tại Giải vô địch châu Á 2026. Và việc tập trung đội tuyển sẽ giúp các tay vợt hàng đầu được cơ hội thi đấu quốc tế trong năm 2026.

Để tập trung chuẩn bị cho Giải vô địch Đông Nam Á 2026, đội tuyển bóng bàn Việt Nam sẽ tập luyện tại Trung tâm Huấn luyện VĐV cấp cao Quốc gia.

Giải bóng bàn vô địch Đông Nam Á 2026 sẽ thi đấu tại Malaysia từ ngày 9 tới 15-11. Theo quy định, mỗi đội tuyển được đăng ký tối đa 5 nam, 5 nữ. Giải sẽ tranh tài nội dung đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ, đồng đội nam, đồng đội nữ.

MINH CHIẾN