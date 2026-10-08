Bóng bàn Việt Nam không góp mặt Giải vô địch châu Á 2026

Các tay vợt Việt Nam sẽ không góp mặt Giải bóng bàn vô địch châu Á 2026 sẽ diễn ra tại Uzbekistan.

Bóng bàn Việt Nam tiếp tục vắng mặt tại Giải vô địch châu Á. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Liên đoàn bóng bàn châu Á đã công bố danh sách các tay vợt tham dự Giải vô địch châu Á 2026 được tổ chức tại Uzbekistan từ ngày 19 tới 25-10.

Lần này, nội dung nam thu hút các tay vợt của 33 đội tuyển góp mặt. Khu vực Đông Nam Á có đại diện của Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Singapore, Philippines tham gia. Nội dung nữ có 27 đội đăng ký thi đấu.

Giải châu Á 2026 sẽ diễn ra 7 nội dung gồm đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ, đồng đội nam, đồng đội nữ.

Lần gần nhất Đội tuyển bóng bàn Việt Nam tập trung làm nhiệm vụ quốc tế là cuối năm 2025 sau đó dự SEA Games 33-2025.

Khi đó, đội hình 10 tay vợt Việt Nam đã thi đấu SEA Games 33-2025 gồm: Nguyễn Anh Tú, Đinh Anh Hoàng, Lê Đình Đức, Đoàn Bá Tuấn Anh, Nguyễn Đức Tuân, Nguyễn Khoa Diệu Khánh, Nguyễn Thị Nga, Trần Mai Ngọc, Bùi Ngọc Lan, Mai Hoàng Mỹ Trang.

Năm nay, đội tuyển bóng bàn Việt Nam chưa được tập trung. Trao đổi trước khi môn bóng bàn Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 diễn ra trong tháng 8 tại Hải Phòng, lãnh đạo Cục TDTT Việt Nam cho biết năm nay vẫn có các kế hoạch chuyên môn đối tập huấn đội tuyển bóng bàn, đội trẻ. Trong đó, đội tuyển quốc gia dự kiến sẽ dự Giải vô địch Đông Nam Á 2026 vào tháng 12.

Năm nay, bóng bàn Việt Nam đã không tham dự ASIAD 20 tại Nhật Bản và tiếp tục vắng mặt ở Giải vô địch châu Á 2026.

MINH CHIẾN