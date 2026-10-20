Những cô gái vàng một đời son sắt với thể thao

Không còn ở độ tuổi sung sức nhất của sự nghiệp, Dương Thúy Vi và Lê Thị Hiền vẫn miệt mài tập luyện, thi đấu và mang vinh quang về cho thể thao Việt Nam.

Phía sau những tấm huy chương là tình yêu nghề, sự hy sinh thầm lặng và khát vọng cống hiến chưa bao giờ vơi cạn.

Những tấm huy chương của lòng kiên trì

Tại ASIAD 20 vừa qua ở Aichi-Nagoya (Nhật Bản), Dương Thúy Vi một lần nữa khiến người hâm mộ tự hào khi giành HCĐ nội dung kiếm thuật và thương thuật toàn năng nữ. Ở tuổi 33, nữ võ sĩ wushu vẫn giữ được bản lĩnh và sự ổn định để cạnh tranh cùng những đối thủ hàng đầu châu lục.



Dương Thúy Vi vẫn giữ được bản lĩnh và sự ổn định để cạnh tranh cùng những đối thủ hàng đầu châu lục. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đã 12 năm trôi qua kể từ ngày Thúy Vi giành HCV ASIAD 17-2014 tại Incheon (Hàn Quốc). Từ một cô gái trẻ đầy khát vọng đến tuyển thủ kỳ cựu hôm nay, cô đã đi qua nhiều thăng trầm của sự nghiệp. Những đồng đội cùng thế hệ lần lượt rời sàn đấu, lớp VĐV trẻ liên tục trưởng thành, nhưng Thúy Vi vẫn bền bỉ với lựa chọn của mình.

Đằng sau mỗi bài biểu diễn chỉ kéo dài ít phút là hàng nghìn giờ khổ luyện. Ở tuổi mà nhiều VĐV đã nghĩ đến chuyện giải nghệ, Thúy Vi vẫn kiên trì hoàn thiện từng động tác, giữ cho mình sự nghiêm túc và quyết tâm như những ngày đầu khoác áo đội tuyển quốc gia.

Cũng tại ASIAD 20, tay chèo Lê Thị Hiền cùng đồng đội mang về tấm HCĐ nội dung thuyền 4 người nữ. Đây là kỳ ASIAD thứ ba liên tiếp cô giành huy chương, sau HCB năm 2018 và HCĐ năm 2023.

Với môn rowing, mỗi tấm huy chương đều được đánh đổi bằng những buổi tập kéo dài, những lần vượt giới hạn thể lực và sự kiên nhẫn trên đường đua. Sau nhiều năm gắn bó, Lê Thị Hiền hiểu rõ những khó khăn ấy hơn ai hết. Nhưng thay vì chọn dừng lại, cô vẫn tiếp tục xuống thuyền, cùng đồng đội chinh phục những mục tiêu mới.

Tại Giải rowing vô địch châu Á 2025 ở Hải Phòng, nơi giành 2 HCV, Lê Thị Hiền từng tâm sự rằng bản thân và nhiều đồng đội kỳ cựu ngày càng lớn tuổi, nhưng khát vọng giành huy chương mang vinh quang về cho đua thuyền Việt Nam chưa bao giờ vơi đi.

Lời chia sẻ giản dị ấy cũng là điều dễ nhận thấy ở những tuyển thủ đã dành phần lớn tuổi thanh xuân cho thể thao. Họ hiểu rằng không ai có thể thi đấu mãi, nhưng khi còn đủ sức khỏe và cơ hội, vẫn muốn tiếp tục được cống hiến.

Khi tình yêu thể thao còn ở lại

Bộ tứ Dư Thị Bông, Lê Thị Hiền, Phạm Thị Ngọc Anh và Hà Thị Vui giành Huy chương Đồng thuyền bốn nữ một mái chèo môn rowing tại ASIAD 2026. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Dương Thúy Vi và Lê Thị Hiền thi đấu ở hai môn thể thao khác nhau, nhưng có chung sự bền bỉ và lòng tự trọng nghề nghiệp. Sau nhiều năm đứng trên bục nhận huy chương, cả hai vẫn phải nỗ lực từng ngày để giữ phong độ, cạnh tranh vị trí và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thể thao đỉnh cao.

Điều đáng quý là họ không chỉ thi đấu cho riêng mình. Sự hiện diện của những tuyển thủ kỳ cựu còn tiếp thêm niềm tin cho lớp VĐV trẻ, những người đang từng bước trưởng thành và tiếp nối thành tích của các thế hệ đi trước.

Phía trước vẫn còn những giải đấu, những mục tiêu cần chinh phục. Với Thúy Vi hay Lê Thị Hiền, mỗi lần được khoác áo đội tuyển quốc gia vẫn là niềm vinh dự lớn. Thành tích có thể khác nhau qua từng giải đấu, nhưng tình yêu dành cho thể thao thì vẫn nguyên vẹn.

Nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10, câu chuyện của hai nữ tuyển thủ càng thêm ý nghĩa. Bởi phía sau những tấm huy chương không chỉ có mồ hôi và nước mắt, mà còn là cả một quãng thanh xuân dành trọn cho màu cờ sắc áo. Thời gian có thể làm thay đổi tuổi nghề, nhưng chưa thể lấy đi khát vọng trong trái tim những người phụ nữ ấy.

Dấu ấn bền bỉ qua các kỳ ASIAD Dương Thúy Vi (wushu): Giành HCV ASIAD 17-2014 tại Incheon (Hàn Quốc). Đến ASIAD 20-2026, cô tiếp tục giành HCĐ kiếm thuật và thương thuật toàn năng nữ, đánh dấu 4 kỳ ASIAD liên tiếp có huy chương. Lê Thị Hiền (rowing): Giành HCB ASIAD 18-2018, HCĐ ASIAD 19-2023 và HCĐ ASIAD 20-2026. Tại Giải vô địch châu Á 2025 ở Hải Phòng, cô còn giành 2 HCV nội dung thuyền 4 người và thuyền 8 người nữ.

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PHẠM QUANG