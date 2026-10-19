Thể thao Việt Nam nhìn lại ASIAD 20: Cần thay đổi để tiến xa

Kết quả thi đấu Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) được báo cáo lãnh đạo Bộ VH-TT-DL để các đơn vị chuyên môn nhìn thẳng những mặt được, chưa được nhằm rút kinh nghiệm và điều chỉnh.

Đội cầu mây Việt Nam đã giành 2 HCV trong nội dung nữ tại ASIAD 20. Ảnh: ĐOÀN TTVN

Ngày 19-10, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Hoàng Đạo Cương chủ trì cuộc làm việc với lãnh đạo Cục TDTT Việt Nam, Đoàn thể thao Việt Nam và các đơn vị chuyên môn nhằm đánh giá kết quả thi đấu tại ASIAD 20.

Đây là cuộc họp chính thức đầu tiên của lãnh đạo Bộ sau đại hội tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản), nơi đoàn Việt Nam xếp hạng 20 với 3 HCV, 3 HCB và 19 HCĐ. Kết quả này chưa đạt mục tiêu giành ít nhất 4 HCV đặt ra trước khi lên đường.

Tại ASIAD 20, Việt Nam cử 348 VĐV tranh tài ở 33 môn, phân môn với 281 nội dung. Dù giành tổng cộng 25 huy chương, nhiều môn được kỳ vọng như đua thuyền, điền kinh, bắn súng vẫn chưa thể chạm đến HCV.

Trong báo cáo chuyên môn, Trưởng đoàn thể thao Việt Nam Nguyễn Hồng Minh phân tích những khó khăn, hạn chế trong quá trình chuẩn bị và thi đấu. Đặc biệt, khoảng cách trình độ giữa VĐV Việt Nam với các đối thủ hàng đầu châu Á tiếp tục là vấn đề cần nhìn nhận nghiêm túc.

Đội tuyển bắn súng Việt Nam đã không đạt được mục tiêu HCV như nhiệm vụ đặt ra. Ảnh: ĐOÀN TTVN

Bên cạnh năng lực chuyên môn, cuộc họp tập trung đánh giá các yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến thành tích như chất lượng huấn luyện, điều kiện tập huấn, trang thiết bị, dinh dưỡng, y học và tâm lý thể thao.

Karate và cầu mây là hai môn mang về cả 3 HCV cho Việt Nam. Trong khi đó, nhiều môn trọng điểm như bơi, cầu lông, đấu kiếm, thể dục dụng cụ, vật và bóng chuyền không giành được huy chương. Thực tế này đặt ra yêu cầu rà soát hiệu quả đầu tư, công tác tuyển chọn và phương pháp huấn luyện ở từng đội tuyển.

Từ những phân tích tại cuộc làm việc, ngành thể thao sẽ có thêm cơ sở để điều chỉnh chương trình huấn luyện, tập trung nguồn lực cho các môn có khả năng cạnh tranh huy chương ở đấu trường châu lục.

Sau ASIAD 19 năm 2023, ngành thể thao từng tổ chức hai hội thảo chuyên môn nhằm tìm kiếm giải pháp nâng cao thành tích. Đến ASIAD 20, yêu cầu đổi mới tiếp tục được đặt ra, với trọng tâm là biến những đánh giá sau đại hội thành thay đổi thiết thực trong quá trình chuẩn bị lực lượng cho các mục tiêu tiếp theo.

MINH CHIẾN