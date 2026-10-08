Xạ thủ Nguyễn Thùy Trang có HCV đầu tiên sau ASIAD 20

Xạ thủ trẻ Nguyễn Thùy Trang đã lên ngôi vô địch bài bắn 25m súng ngắn thể thao nữ tại Giải vô địch các tay súng xuất sắc quốc gia 2026.

Nguyễn Thùy Trang đã dự ASIAD 20 cách đây chưa lâu. Ảnh: ĐOÀN TTVN

Chương trình tranh tài ngày 8-10 tại giải diễn ra ở Hà Nội kết thúc 4 nội dung đầu tiên. Trong đó, sự chú ý từ giới chuyên môn hướng vào 2 nội dung trọng tâm là 25m súng ngắn thể thao nữ, 10m súng trường hơi nữ.

Vượt qua vòng loại, 8 xạ thủ góp mặt chung kết 25m súng ngắn thể thao nữ lần lượt gồm Nguyễn Thùy Trang, Trịnh Thu Vinh, Đặng Lê Ngọc Mai (Công an Nhân dân), Bùi Thúy Thu Thủy (Hà Nội), Nguyễn Thùy Dung, Trần Yến Nhi (Quân đội), Triệu Thị Hoa Hồng, Lê Song Bảo Quyên (TPHCM).

Thi đấu chung kết, Trịnh Thu Vinh và Nguyễn Thùy Trang là 2 xạ thủ đi tới loạt bắn cuối cùng. Xạ thủ Thùy Trang xuất sắc vượt lên giành HCV nhờ đạt 194 điểm tại chung kết còn Thu Vinh có HCB với 154 điểm.

Mới đây, Thùy Trang, Thu Vinh và Thu Thủy cùng tham dự nội dung 25m súng ngắn thể thao nữ tại ASIAD 20 tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản) nhưng không có huy chương. Thu Vinh đã đứng hạng 4 còn Thùy Trang có vị trí 12.

Tấm HCV tại Giải vô địch tay súng xuất sắc quốc gia 2026 là ngôi vô địch đầu tiên của Thùy Trang kể từ sau thi đấu ASIAD 20.

Tại giải, chung kết 10m súng trường hơi nữ chứng kiến xạ thủ Lê Thị Mộng Tuyền (TPHCM) đứng hạng 5 với kết quả 184,5 điểm. Vô địch, giành HCV là Phí Thanh Thảo (Quân đội) với 250 điểm còn á quân là Nguyễn Phạm Khanh Hiền (Quân đội, 294,4 điểm). Trong khi đó, xạ thủ Dương Hà My đạt hạng 6 (162,7 điểm). 3 tay súng Hà My, Thanh Thảo, Mộng Tuyền là tuyển thủ đã thi đấu ASIAD 20.

Cùng ngày, xạ thủ Nguyễn Tâm Quang (TPHCM) giành HCB 10m súng trường hơi nam còn Nguyễn Minh Quang (Quân đội) lên ngôi vô địch. Nội dung 50m súng ngắn nam đã ghi nhận xạ thủ Nguyễn Khánh Duy (Quân đội) giành ngôi vô địch.

Giải đấu do Cục TDTT Việt Nam và Liên đoàn bắn súng Việt Nam tổ chức sẽ diễn ra tới hết ngày 14-10. Sau những nội dung đầu tiên, giải sẽ khai mạc vào ngày 9-10.

MINH CHIẾN