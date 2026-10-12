Hà Nội khen thưởng 27 HLV, VĐV xuất sắc tại ASIAD 20

Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức Lễ tuyên dương, khen thưởng dành cho HLV, VĐV đạt thành tích xuất sắc tại Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) ngày 12-10.

Thành phố Hà Nội tổ chức tuyên dương, khen thưởng thành tích ASIAD 20 cho các HLV, VĐV. Ảnh: VIẾT THÀNH

Tham dự Lễ tuyên dương, khen thưởng có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Thế Cương; Phó chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà cùng các lãnh đạo đơn vị, cơ quan. Trưởng đoàn thể thao Việt Nam Nguyễn Hồng Minh cùng tham dự Lễ tuyên dương, khen thưởng tại Hà Nội.

Đoàn thể thao Việt Nam đã có 498 thành viên dự ASIAD 20, trong đó thành viên của Thể thao Hà Nội là 103 người, tham gia thi đấu 22 môn. Khép lại cuộc tranh tài, các HLV, VĐV Thể thao thành phố Hà Nội giành được 15 tấm huy chương (3 HCV, 1 HCB, 11 HCĐ), đóng góp vào thành tích chung 3 HCV, 3 HCB và 19 HCĐ của Đoàn thể thao Việt Nam. Đặc biệt, các tuyển thủ Hà Nội đã giành HCV ở môn cầu mây (2 chiếc), karate (1 chiếc).

Tại Lễ tuyên dương, khen thưởng, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng ghi nhận sự tập luyện chuẩn bị chuyên môn qua đó tập trung thi đấu giành thành tích của các HLV, VĐV. Bí thư cũng đề nghị UBND thành phố chỉ đạo trong thời gian tới ngành VH-TT-DL, ngành Giáo dục và Đào tạo, các xã, phường cùng cơ quan liên quan triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm.

Trong đó, Kế hoạch phát triển các môn thể thao trọng điểm giai đoạn 2026-2045 cần tập trung thực hiện hiệu quả, có đội ngũ VĐV kế cận các kỳ ASIAD, Olympic trong từng giai đoạn. Đồng thời, nhà quản lý cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, y học thể thao, nâng cao chất lượng huấn luyện tạo điều kiện để HLV, VĐV tiếp cận phương pháp đào tạo tiên tiến, tăng cường tập huấn và thi đấu quốc tế.

Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu quan tâm hơn tới đời sống, điều kiện tập luyện và tương lai nghề nghiệp của HLV, VĐV. Theo đó, thành phố cần rà soát cơ sở vật chất, trang thiết bị, chế độ dinh dưỡng, phục hồi thể lực, điều trị chấn thương, hỗ trợ tâm lý thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách, chế độ. Cùng với đó, việc học tập, trang bị kỹ năng sống và định hướng nghề nghiệp cần được chú trọng giúp VĐV chuẩn bị tốt sau khi giải nghệ.

Trước đó, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng ký Quyết định số 5622/QĐ-UBND ngày 8-10-2026 về việc khen thưởng đột xuất 27 cá nhân đạt thành tích xuất sắc tại ASIAD 20 với thành phần 10 HLV, 17 VĐV.

Theo Nghị Quyết 82/2026/NQ-HĐND ngày 15-7-2026 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội quy định một số chế độ, chính sách đối với thành viên đội thể thao Hà Nội tham gia tập huấn, thi đấu thì mỗi tấm HCV ASIAD được thưởng 140 triệu đồng, HCB là 85 triệu đồng, HCĐ là 55 triệu đồng. Ngoài ra, các HLV, VĐV thể thao Hà Nội được hưởng chế độ đãi ngộ đặc thù theo chu kỳ khi giành thành tích cao.

MINH CHIẾN