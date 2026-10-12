Vinh danh những gương mặt vàng của thể thao Việt Nam tại ASIAD 20

Các HLV, VĐV vừa giành thành tích huy chương ASIAD 20 đã tập huấn tập luyện tại Trung tâm Huấn luyện VĐV cấp cao Quốc gia được tuyên dương, khen thưởng sáng 12-10.

Các HLV, VĐV đạt thành tích xuất sắc tại ASIAD 20 đã được tuyên dương, khen thưởng. Ảnh: MINH MINH

Buổi gặp mặt tuyên dương, khen thưởng HLV, VĐV đạt thành tích xuất sắc tại ASIAD 20 được Ban Giám đốc Trung tâm Huấn luyện VĐV cấp cao Quốc gia tổ chức nhằm động viên khích lệ tinh thần kịp thời trước các kết quả đạt được tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản).

Vừa qua, các Đội tuyển thể thao quốc gia tập huấn tập luyện tại Trung tâm sau khi thi đấu tại Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) đã đóng góp 3 HCV, 2 HCB, 13 HCĐ vào thành tích chung Đoàn thể thao Việt Nam.

Huy chương đến từ các đội tuyển điền kinh (1 HCĐ), karate (1 HCV, 2 HCĐ), cầu mây (2 HCV, 1 HCĐ), bắn súng (1 HCĐ), canoeing (1 HCĐ), rowing (3 HCĐ), wushu (1 HCB, 4 HCĐ), boxing (1 HCB). Trong đó, 3 thành tích HCV tại môn cầu mây (2 chiếc), karate (1 chiếc) có sự đóng góp của nhiều tuyển thủ, HLV cầu mây, karate đã tập huấn tập luyện tại Trung tâm.

Ở buổi gặp mặt, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện VĐV cấp cao Quốc gia Phạm Hoàng Tùng khẳng định công tác đào tạo huấn luyện, chuẩn bị chuyên môn dành cho HLV, VĐV các Đội tuyển thể thao quốc gia là nhiệm vụ hàng đầu. Từ những kết quả tại ASIAD 20, Trung tâm sẽ tiếp tục đổi mới hơn về phương pháp huấn luyện cũng như trang thiết bị phục vụ cho HLV, VĐV quốc gia.

HLV, VĐV các đội tuyển thể thao tại Trung tâm trong buổi tuyên dương, khen thưởng thành tích ASIAD 20. Ảnh: MINH MINH

Hiện tại, nhiều VĐV hàng đầu của Thể thao Việt Nam đang tập huấn tại Trung tâm Huấn luyện VĐV cấp cao Quốc gia như Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang, Nguyễn Thị Tâm, Đinh Văn Tâm, Nguyễn Thị Thu Thủy, Tạ Ngọc Tưởng, Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Ngọc, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi, Nguyễn Thị Thu Trang, Nguyễn Thị Khánh Ly, Trần Ngọc Yến…

Đoàn thể thao Việt Nam tham dự ASIAD 20 với 498 thành viên và đứng vị trí 20, đạt 3 HCV, 3 HCB, 19 HCĐ.

MINH CHIẾN