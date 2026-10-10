UBND thành phố Hà Nội khen thưởng đột xuất 27 cá nhân đạt thành tích ASIAD 20

UBND thành phố Hà Nội vừa có quyết định khen thưởng thành tích đối với 27 cá nhân đã giành huy chương tại Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20).

Đội karate Việt Nam đã giành HCV nội dung kata (biểu diễn) đồn đội nữ tại ASIAD 20 vừa qua ở Nhật Bản. Ảnh: ĐOÀN TTVN

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đã ký ban hành Quyết định số 5622/QĐ-UBND ngày 8-10-2026 về việc khen thưởng đột xuất cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc tại ASIAD 20.

27 cá nhân, trong đó có 10 HLV và 17 VĐV, được khen thưởng đột xuất sau khi kết thúc thi đấu tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản) vừa qua.

Theo đó, các HLV có tên tại danh sách khen thưởng gồm Hoàng Thái Xuân, Hoàng Đức Lương (cầu mây), Đỗ Thị Thu Hà (karate), Nguyễn Như Cường (boxing), Lê Văn Quang, Nguyễn Văn Linh (đua thuyền), Phan Quốc Vinh, Nguyễn Văn Chương (wushu), Dương Anh Quân (bắn súng), Nguyễn Thị Bắc (điền kinh).

Trong 17 VĐV được khen thưởng, nhiều gương mặt đã thi đấu nổi bật tại ASIAD 20 như Nguyễn Thị Thu Trang, Nguyễn Thị Khánh Ly (cầu mây), Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên (karate), Nguyễn Thị Tâm, Lưu Diễm Quỳnh (boxing), Đinh Thị Hảo (đua thuyền), Dương Thúy Vi, Hứa Văn Đoàn (wushu)…

Theo quyết định, ngoài Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, 27 cá nhân được nhận tiền thưởng bằng 1,5 lần mức lương cơ sở theo quy định về mức chi tiền thưởng đối với các danh hiệu, hình thức khen thưởng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Thể thao Việt Nam đã giành 3 HCV, 3 HCB, 19 HCĐ tại ASIAD 20. Trong kết quả trên, VĐV Hà Nội đóng góp thành tích vào 3 tấm HCV (1 HCV karate, 2 HCV cầu mây) và có 1 HCB môn boxing của võ sĩ Nguyễn Thị Tâm cùng các tấm HCĐ trong môn điền kinh, đua thuyền, wushu, karate, boxing, cầu mây, bắn súng.

MINH CHIẾN