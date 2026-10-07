“Bệ phóng” phía sau 3 HCV của Việt Nam tại ASIAD 20

Các đội tuyển thể thao quốc gia tập huấn tại Trung tâm đào tạo vận động viên cấp cao Quốc gia đã hoàn thành mục tiêu tại Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20).

VĐV tập luyện tại Trung tâm đào tạo vận động viên cấp cao Quốc gia hướng tới các kết quả cao nhất cho Thể thao Việt Nam. Ảnh: MINH CHIẾN

Đoàn thể thao Việt Nam đã tham dự 348 VĐV của 33 môn, phân môn với 281 nội dung tại ASIAD 20 vừa qua ở Aichi-Nagoya (Nhật Bản). Trong đó, các nhóm môn, nội dung chủ lực của đoàn đã Cục TDTT Việt Nam bố trí tập huấn tại Trung tâm đào tạo vận động viên cấp cao Quốc gia.

Theo thống kê, lực lượng HLV, VĐV tập huấn tại đây giành tổng kết quả 3 HCV, 2 HCB, 13 HCB đóng góp vào kết quả chung của thể thao Việt Nam. Các tấm huy chương lần lượt ở môn điền kinh (1 HCĐ, nội dung tiếp sức 4x400m hỗn hợp nam nữ), karate (1 HCV – kata đồng đội nữ, 2 HCĐ), cầu mây (2 HCV – đồng đội 4 người nữ, đôi nữ, 1 HCĐ - regu nam), bắn súng (1 HCĐ, đồng đội 10m súng ngắn hơi nữ), canoeing (1 HCĐ, C2-500m nữ), rowing (3 HCĐ), wushu (1 HCB – 56kg nam, 4 HCĐ), boxing (1 HCB – 51kg nữ).

Giám đốc Trung tâm đào tạo vận động viên cấp cao Quốc gia Phạm Hoàng Tùng trao đổi ngày 7-10: "Chúng tôi đã tổng kết, từ đó nắm bắt cụ thể kết quả thi đấu của từng đội tuyển thể thao quốc gia đã tập huấn tại Trung tâm trong quá trình chuẩn bị ASIAD 20. Việc HLV, VĐV đã đạt thành tích, trong đó có 3 HCV, là kết quả rất đáng trân trọng. Bộ phận chuyên môn của Trung tâm đã có những phân tích, đánh giá về kết quả ngay sau ASIAD 20”.

Theo nhiệm vụ đào tạo, huấn luyện chuyên môn, Trung tâm đào tạo vận động viên cấp cao Quốc gia đang là nơi tập huấn nhiều gương mặt trọng điểm để Thể thao Việt Nam chuẩn bị cho các chương trình thi đấu trọng tập tại các Đại hội thể thao quốc tế.

Trên thực tế, HLV, VĐV các đội tuyển thể thao Việt Nam vẫn đủ khả năng tiếp tục vượt ngưỡng đạt những thành tích cao hơn khi cơ sở vật chất phục vụ cho tập luyện được đảm bảo hiện đại, đầy đủ trang thiết bị đạt tiêu chuẩn.

“Ưu tiên hàng đầu của Trung tâm là đảm bảo nơi tập luyện để HLV, VĐV các Đội tuyển thể thao quốc gia chuẩn bị tối ưu. Từ kết quả ASIAD 20, chúng tôi vẫn có những đánh giá để xem điểm nào phù hợp sẽ tiếp tục phát huy và mặt chưa được để điều chỉnh hoàn thiện”, ông Phạm Hoàng Tùng nói thêm.

Hiện tại, Trung tâm xây dựng kế hoạch chuẩn bị tập huấn cho các đội tuyển thể thao quốc gia làm nhiệm vụ năm 2027, trong đó có SEA Games 34-2027.

MINH CHIẾN