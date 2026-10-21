Bộ trưởng biểu dương, thưởng nóng thành tích vàng Asian Para Games

Chiến thắng của kình ngư Đỗ Thanh Hải tại Asian Para Games 5 mang về tấm HCV đầu tiên cho Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam. Ngay sau thành tích đáng tự hào này, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Lâm Thị Phương Thanh đã gửi lời chúc mừng, biểu dương tinh thần thi đấu của các VĐV và chỉ đạo khen thưởng kịp thời.

Kình ngư Đỗ Thanh Hải trên đường đua xanh.

Tối 21-10, đội tuyển bơi người khuyết tật Việt Nam đón nhận tin vui từ đường đua xanh khi Đỗ Thanh Hải và Lê Tiến Đạt lần lượt giành HCV, HCB nội dung 100m ếch nam hạng SB5. Kết quả này giúp đoàn Việt Nam có tấm HCV đầu tiên tại Asian Para Games 5, tiếp thêm khí thế cho các VĐV trong những ngày tranh tài tiếp theo.

Ngay sau cuộc đua, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Lâm Thị Phương Thanh gửi lời chúc mừng hai kình ngư cùng Ban huấn luyện đội tuyển bơi. Bà đánh giá cao sự chuẩn bị nghiêm túc, tinh thần quyết tâm và bản lĩnh của các VĐV khi bước vào đấu trường châu lục.

Bộ trưởng cũng biểu dương đô cử Lê Văn Công, người trước đó giành HCB hạng 49kg môn cử tạ ngày 19-10. Theo Bộ trưởng, mỗi tấm huy chương đều là thành quả đáng trân trọng, được đánh đổi bằng nhiều năm tập luyện, vượt qua khó khăn và những giới hạn của bản thân.

Đằng sau thành tích thi đấu là câu chuyện về nghị lực sống, sự kiên trì và khát vọng cống hiến. Những chiến thắng ấy góp phần khẳng định vị thế của thể thao người khuyết tật Việt Nam, đồng thời truyền cảm hứng cho cộng đồng về tinh thần vượt khó.

Đỗ Thanh Hải và Lê Tiến Đạt lần lượt giành HCV, HCB nội dung 100m ếch nam hạng SB5.

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh đề nghị đoàn quan tâm chăm sóc sức khỏe, bảo đảm điều kiện thi đấu tốt nhất cho các VĐV, đồng thời chỉ đạo thực hiện thưởng nóng đối với những thành tích xuất sắc. Bà mong các thành viên tiếp tục giữ vững sự tự tin, tập trung cho từng nội dung còn lại.

Theo Trưởng đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam Nguyễn Trọng Hổ, Herbalife đã quyết định thưởng nóng 50 triệu đồng cho tấm HCV của Đỗ Thanh Hải.

Trên đường đua 100m ếch nam hạng SB5, Thanh Hải thể hiện phong độ ấn tượng khi cán đích sau 1 phút 33 giây 91, vượt qua đồng đội Lê Tiến Đạt, người giành HCB với thời gian 1 phút 36 giây 63. VĐV Rashidabadi Ali của Iran xếp thứ ba với thành tích 1 phút 47 giây 78.

Đáng chú ý, tại Asian Para Games 4 ở Hàng Châu năm 2023, Tiến Đạt từng giành HCV nội dung này, còn Thanh Hải nhận HCB. Sau ba năm, cả hai lại cùng đứng trên bục trao huy chương, nhưng thứ hạng đã đổi chiều. Sự cạnh tranh tích cực giữa hai đồng đội cho thấy những bước tiến về chuyên môn của đội tuyển bơi Việt Nam.

Lê Văn Công (trái) giành HCB đầu tiên cho thể thao người khuyết tật Việt Nam tại Asian Para Games 5.

Với Thanh Hải, chức vô địch lần này đánh dấu cột mốc quan trọng sau vị trí thứ năm tại Paralympic Paris 2024. Trong khi đó, Tiến Đạt tiếp tục chứng tỏ kinh nghiệm và sự ổn định qua nhiều kỳ đại hội lớn.

Chia sẻ sau cuộc đua, Tiến Đạt cho biết đây là lần thứ năm anh tham dự Asian Para Games. Anh cùng các đồng đội đã nỗ lực hoàn thành giáo án tập luyện, chuẩn bị kỹ lưỡng với mong muốn đóng góp thành tích tốt nhất cho đoàn Việt Nam.

Tấm HCV của Thanh Hải, HCB của Tiến Đạt cùng thành tích trước đó của Lê Văn Công đang tạo nên những tín hiệu tích cực. Quan trọng hơn, những kết quả này tiếp thêm niềm tin để các VĐV Việt Nam vững vàng bước vào những cuộc tranh tài phía trước.

BÀI - ẢNH: HƯƠNG THU