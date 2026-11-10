Thể thao Việt Nam bắt đầu hành trình chuẩn bị cho SEA Games 34-2027

Cục TDTT Việt Nam đã bắt đầu lên kế hoạch để các Đội tuyển thể thao quốc gia chuẩn bị lực lượng hướng tới tranh tài SEA Games 34-2027 tại Malaysia.

Thể thao Việt Nam bắt đầu chuẩn bị kế hoạch cho SEA Games 34-2027 diễn ra tại Malaysia năm tới. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Chọn VĐV phù hợp

Ngày 10-11, lãnh đạo Cục TDTT Việt Nam đã làm việc chính thức cùng đại diện các bộ môn của Phòng Thể thao thành tích cao (Cục TDTT Việt Nam) nhằm xác định kế hoạch chuấn bị tham dự SEA Games 34-2027.

Vấn đề được đặt ra là từng đội tuyển thể thao quốc gia phải chuẩn bị kỹ lưỡng gồm HLV, VĐV, chuyên gia và chương trình tập huấn, thi đấu, giúp đánh giá sát thực tế trình độ lực lượng trước khi đăng ký chính thức tranh tài tại Malaysia.

Các nhà quản lý đặt ra bài toán việc chọn VĐV như thế nào để phù hợp thi đấu tại SEA Games 34-2027 và kế tiếp là đấu trường vòng loại Olympic 2028, có bước chuẩn bị đối với kế hoạch dài hơi cho ASIAD 21 năm 2030.

Theo công bố chính thức, 473 nội dung đưa vào thi đấu tại SEA Games 34-2027 sẽ có 225 bộ huy chương cho nam, 196 đối với nữ và 52 nội dung hỗn hợp nam nữ. Nhiều môn thể thao thuộc nhóm Olympic và ASIAD sẽ có mặt tại SEA Games 34-2027 như điền kinh, bơi, bắn cung, xe đạp, đấu kiếm, cử tạ, bắn súng, bóng bàn, taekwondo, judo, bóng chuyền, bóng đá, TDDC, cầu lông, boxing… Ngoài ra, nhóm các môn quen thuộc như karate, pencak silat, muay, cầu mây, billiards & snooker… tiếp tục có mặt tại kỳ Đại hội này.

Bây giờ là cuối năm 2026, nhiều đội tuyển thể thao quốc gia đã kết thúc chương trình tập huấn. Với mục tiêu SEA Games 34-2027, HLV, VĐV tại nhiều đội tuyển sẽ trở lại chu kỳ tập huấn ngay từ tháng 1-2027. Do vậy, việc tuyển chọn chọn đúng người, xác định đúng mục tiêu nhiệm vụ tập luyện được đặt ra chi tiết tại cuộc làm việc trên.

Giải bài toán HCV

Lãnh đạo Cục TDTT Việt Nam làm việc với từng môn chuẩn bị SEA Games 34-2027. Ảnh: CỤC TDTTVN

Thể thao Việt Nam luôn giữ vững ở vị trí 3 quốc gia dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương tại nhiều kỳ SEA Games trở lại đây. Chúng ta đã đứng vị trí thứ 3 tại SEA Games 33-2025 với 87 HCV, 81 HCB, 110 HCĐ.

Mục tiêu tham dự SEA Games 34-2024 phải hoàn thành nhiệm vụ đảm bảo thứ hạng trong nhóm dẫn đầu thành tích chung cuộc.

Chủ nhà Malaysia đã công bố từng nội dung của 43 môn thể thao chính thức và bộ phận chuyên môn dự báo Thể thao Việt Nam gặp nhiều thách thức do vắng một số môn, nội dung thế mạnh.

Về cơ bản, chúng ta sẽ “mất” khoảng 30 HCV so với SEA Games 33-2025 bởi môn vật, đua thuyền (rowing, canoeing) không tổ chức. Ngoài ra, SEA Games 34-2026 không thi đấu nội dung đối kháng môn wushu, nội dung nữ môn boxing, nội dung đồng đội môn bắn súng…

“Các môn chuẩn bị cho SEA Games 34-2027 cần nỗ lực đạt thành tích tốt hơn kỳ SEA Games trước, chất lượng huy chương phải cao hơn. Các bộ môn chủ động nghiên cứu, tổng hợp, xác định rõ nội dung khả năng giành HCV, những nội dung có thể tranh chấp huy chương và nội dung cần tập trung cải thiện thành tích để tập huấn chuẩn bị. Với môn, nội dung dự báo không có khả năng cạnh tranh huy chương, cần xác định rõ mục tiêu tham gia, tránh dàn trải nguồn lực đầu tư…”, trao đổi được đưa ra từ cuộc làm việc.

SEA Games 34-2027 sẽ tổ chức từ ngày 18-9 tới 29-9-2027 tại 4 thành phố gồm Kuala Lumpur, Sarawak, Penang, và Johor (Malaysia).

MINH CHIẾN