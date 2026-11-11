Cuộc cạnh tranh quyết liệt ở Đại hội

Đại hội Thể thao toàn quốc (Đại hội) lần thứ X năm 2026 mở ra cuộc cạnh tranh đáng chú ý giữa những trung tâm thể thao hàng đầu cả nước. Hà Nội, TPHCM, Quân đội và Công an hướng đến thành tích cao, trong khi Hải Phòng, Thanh Hóa, Đồng Nai, Quảng Ninh quyết tâm cải thiện vị trí trên bảng tổng sắp.

Nhóm dẫn đầu và áp lực bảo vệ vị thế

Diễn ra từ ngày 14-11 đến 12-12, Đại hội có 48 môn, 973 nội dung thi đấu với sự tham dự của 36 đoàn, gồm 34 tỉnh, thành phố và hai ngành Quân đội, Công an. Quy mô này tạo nên cuộc cạnh tranh rộng khắp, phản ánh năng lực đầu tư, chất lượng đào tạo và chiều sâu lực lượng của từng đơn vị. Hà Nội đặt mục tiêu bảo vệ ngôi đầu toàn đoàn.

Ở kỳ Đại hội năm 2022, thể thao thủ đô giành 175 HCV, 143 HCB và 157 HCĐ, bỏ xa đoàn xếp thứ hai về số HCV (TPHCM giành 128 HCV). Năm nay, Hà Nội đăng ký hơn 1.000 VĐV, tham gia 44/48 môn, với những môn chủ lực: Điền kinh, bắn súng, bắn cung, đấu kiếm, boxing, cử tạ và cầu mây.

Kết thúc thi đấu ngày 29-10, Muay TPHCM giành tổng cộng 8 huy chương, xếp nhì toàn đoàn tại Đại hội. Ảnh: NAM TRUNG

Trở lại đăng cai Đại hội sau 20 năm, đoàn chủ nhà TPHCM đặt mục tiêu thể hiện vị thế bằng thành tích chuyên môn ở những môn: điền kinh, bắn cung, bóng bàn và các môn võ.

Đoàn Quân đội tiếp tục là đối trọng đáng kể khi từng giành 90 HCV, xếp thứ ba năm 2022. Ở Đại hội lần này, đoàn đặt kỳ vọng vào những môn: bắn súng, điền kinh, vật, judo, taekwondo và boxing. Đoàn Công an cũng quyết tâm cải thiện vị trí sau khi giành 22 HCV, xếp thứ 10 tại kỳ Đại hội trước.

Địa phương tăng tốc, hướng đến tốp đầu

Bên cạnh những trung tâm thể thao lớn, Hải Phòng, Thanh Hóa, Đồng Nai và Quảng Ninh đang cho thấy tham vọng cải thiện thành tích bằng những chỉ tiêu cụ thể.

Theo đó, Hải Phòng đặt mục tiêu giành ít nhất 170 huy chương, trong đó có 50-55 HCV, phấn đấu nằm trong nhóm 5 đơn vị dẫn đầu (với môn đua thuyền truyền thống, Hải Phòng đặt chỉ tiêu khoảng 25 HCV). Thanh Hóa sẽ nỗ lực giành 44-47 HCV, phấn đấu lọt vào tốp 8.

Đoàn Quảng Ninh đặt mục tiêu 27 HCV, 10 HCB và 17 HCĐ với lực lượng 303 VĐV, tham gia 22 môn. Tỉnh này đã tổ chức 31 đợt tập huấn trong nước và 9 đợt tập huấn chuyên sâu ở nước ngoài. Hai đội tuyển bơi - lặn và nhảy cầu được đưa sang Trung Quốc nâng cao trình độ. So với 21 HCV ở Đại hội lần trước, chỉ tiêu lần này của Quảng Ninh tăng thêm 6 HCV.

Đoàn Đồng Nai đặt mục tiêu giành 30-32 HCV, phấn đấu lọt vào nhóm 10 đoàn dẫn đầu, dù ở kỳ Đại hội trước đứng thứ 6 toàn đoàn...

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X là dịp để các đơn vị đánh giá hiệu quả đầu tư, chất lượng đào tạo, khả năng phát hiện VĐV kế cận và khẳng định vị thế của mỗi trung tâm thể thao. Những gương mặt nổi bật tại Đại hội có thể được bổ sung cho lực lượng chuẩn bị SEA Games 34 năm 2027, Olympic 2028 và ASIAD 2030.

HƯƠNG THU