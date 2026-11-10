Lê Quang Liêm tranh tài với hàng loạt kỳ thủ hàng đầu thế giới

Lê Quang Liêm là 1 trong 24 đại kiện tướng hàng đầu thế giới nhận suất dự vòng chung kết Giải cờ vua quốc tế Total Chess World Championship 2026 và đặt mục tiêu đạt kết quả tốt nhất.

Lê Quang Liêm sẽ tranh tài giải quan trọng ở Hungary trước nhiều kỳ thủ hàng đầu thế giới. Ảnh: FIDE

Giải Total Chess World Championship 2026 được diễn ra tại Hungary từ ngày 10-11, kéo dài trong 11 ngày liên tục.

Trong chương trình thi đấu, các kỳ thủ sẽ tranh tài cờ nhanh, cờ chớp và cờ tiêu chuẩn nhanh.

Trong đó, với cờ tiêu chuẩn nhanh, mỗi kỳ thủ có 45 phút cho ván đấu + 30 giây sau mỗi nước đi tính từ khai cuộc. Cờ nhanh sẽ có thời gian thi đấu 15 phút + 10 giây mỗi nước, và cờ chớp có 3 phút + 2 giây mỗi nước.

Danh sách 24 đại kiện tướng mặt gồm: Magnus Carlsen, Nodirbek Abdusattorov, Alireza Firouzja, Arjun Erigaisi, Ian Nepomniachtchi, Wesley So, Fabiano Caruana, Maxime Vachier-Lagrave, Levon Aronian, R Praggnanandhaa, Hans Niemann, Jan-Krzysztof Duda, Vladislav Artemiev, Haik M. Martirosyan, Lê Quang Liêm, Jorden van Foreest, Anish Giri, Vincent Keymer, Richárd Rapport, Shakhriyar Mamedyarov, Abhimanyu Mishra, Andrew Hong, Bibisara Assaubayeva và Vaishali Rameshbabu.

Hiện tại, đại kiện tướng Magnus Carlsen có elo 2860 là đương kim số 1 cờ vua thế giới.

24 kỳ thủ bắt đầu thi đấu 9 ván cờ chớp đầu tiên. Từ kết quả của cờ chớp, Ban tổ chức phân thứ hạng và xếp họ vào 4 bảng (mỗi bảng 6 người). Tiếp đó, các kỳ thủ thi đấu cờ tiêu chuẩn nhanh theo thể thức lượt đi, lượt về với từng đối thủ trong bảng.

Sau vòng bảng, 4 kỳ thủ xuất sắc nhất mỗi bảng đi tiếp. Cứ thế, các trận sẽ diễn ra tới vòng bán kết và trận chung kết. Từ bán kết trở đi, mỗi cặp đấu sẽ đấu 4 ván cờ chớp, 2 ván cờ nhanh, 1 ván tiêu chuẩn nhanh để xác định kết quả chung cuộc. Nếu cặp đấu có kết quả hòa, 2 kỳ thủ phải đấu tiếp ván Armageddon quyết định.

Lê Quang Liêm đang đứng hạng 16 thế giới với elo 2732 nên kỳ vọng sẽ lọt sâu vào vòng cuối tại giải này.

Ban tổ chức sẽ trao suất chính thức dự World Cup 2027 cho kỳ thủ vô địch giải này. Đồng thời, 3 kỳ thủ dẫn đầu chung cuộc cũng góp mặt Tour Total Chess World Championship 2027.

MINH CHIẾN