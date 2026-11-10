Phường Xuân Hoà: Người dân trải nghiệm tập luyện Hồng Gia Quyền

Không cần dụng cụ hay sân bãi chuyên biệt, lớp Nội công Hồng Gia Quyền miễn phí tại công viên Phan Đình Phùng (phường Xuân Hoà, TPHCM) đang thu hút đông đảo người dân tìm đến để rèn luyện sức khỏe và duy trì lối sống năng động.

Người dân làm quen và tập luyện Hồng Gia Quyền tại công viên Phan Đình Phùng. Ảnh: THANH TÙNG

Từ ngày 9-11 đến 11-12, môn phái Thiếu lâm Nội công Hồng Gia Quyền phối hợp Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Xuân Hòa tổ chức lớp Nội công Hồng Gia Quyền miễn phí tại công viên Phan Đình Phùng vào các buổi tối thứ hai, tư, sáu hàng tuần.

Hoạt động nhằm hưởng ứng phát động "Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên" và Tuần lễ Khỏe để xây dựng, bảo vệ Tổ quốc năm 2026 của TPHCM.

Giữa không gian thoáng đãng của công viên, lớp không có tiếng hô dồn dập hay những bài tập nặng cường độ cao. Thay vào đó là nhịp tập chậm rãi, kết hợp giữa động tác và hơi thở. Gần 30 người tìm đến lớp tập với những lý do khác nhau, như: mong muốn cải thiện sức khỏe sau những giờ học tập, làm việc hoặc khi bước vào tuổi xế chiều...

Hướng dẫn viên chỉnh động tác cho người dân. Ảnh: THANH TÙNG

Chị Thị Thùy (ngụ phường Xuân Hòa) chia sẻ, bản thân nắm được thông tin lớp tập thông qua mạng xã hội. Thời gian tập buổi tối phù hợp với lịch sinh hoạt nên chị đăng ký tham gia. "Tôi thấy các chương trình tập luyện miễn phí như thế này rất có ý nghĩa. Người dân có cơ hội làm quen, tập thử một môn thể thao trước khi quyết định có phù hợp với mình hay không để theo đuổi lâu dài", chị Thùy nói.

Chú Trung Huấn (71 tuổi, ngụ phường Đức Nhuận) cho hay: "Nhịp tập không quá nhanh, động tác cũng không quá khó nhưng đòi hỏi sự kiên nhẫn. Ở tuổi này, tôi chỉ mong tìm được một môn thể thao giúp cơ thể khỏe hơn mỗi ngày", chú Huấn chia sẻ.

Lớp tập Hồng Gia Quyền tại Công viên Phan Đình Phùng. Ảnh: THANH TÙNG

Theo võ sư Trần Trọng Tuân, Phó Chưởng môn phái Thiếu Lâm Nội Công Hồng Gia Quyền, lớp tập cộng đồng không giới hạn độ tuổi hay đối tượng tham gia. Giáo án được thiết kế theo hướng đơn giản, giảm tải các động tác tấn pháp để người mới có thể dễ dàng tiếp cận.

"Đối với lớp tập này, mục tiêu của chúng tôi là đưa đến phương pháp tập dễ nhất, sao cho ai cũng có thể tập được và đứng ở đâu cũng tập được. Nếu đưa người mới thực hiện ngay những động tác khó thì họ rất khó duy trì lâu dài", võ sư Trần Trọng Tuân thông tin.

Là một mảng màu đặc sắc trong bức tranh võ cổ truyền của TPHCM, Hồng Gia Quyền nổi bật với phương pháp luyện nội công dựa trên nền tảng y lý phương Đông, chú trọng điều hòa khí huyết, cân bằng âm - dương, hài hòa giữa cương và nhu. Nổi bật là người tập sử dụng “ý” để dẫn dắt động tác.

Nhờ phương pháp luyện tập khoa học, Hồng Gia Quyền mang lại nhiều lợi ích sức khỏe: chỉnh hình cột sống, kéo giãn gân cốt, cải thiện sức bền, khả năng phục hồi, tăng khả năng tập trung...

Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Xuân Hoà đang triển khai chương trình "Tổ chức, hướng dẫn người dân chọn một môn thể thao để tập luyện, nâng cao sức khỏe cộng đồng" với 6 môn: khiêu vũ, pickleball, cầu lông, thể dục thẩm mỹ, cờ tướng, Hồng Gia Quyền. Các lớp được tổ chức miễn phí, tạo điều kiện để người dân trải nghiệm, lựa chọn môn thể thao phù hợp với thể trạng và sở thích trước khi gắn bó lâu dài.

NGUYỄN ANH