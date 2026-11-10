Đại kiện tướng Hoàng Thị Bảo Trâm sẵn sàng tranh HCV tại Đại hội

Đại kiện tướng Hoàng Thị Bảo Trâm (áo xanh) là gương mặt hàng đầu của cờ vua TPHCM. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Nữ kỳ thủ của Thể thao TPHCM và đội tuyển cờ vua Việt Nam xuất sắc lên ngôi vô địch cờ chớp tại Giải vô địch Đông Nam Á 2026 bế mạc ở Philippines ngày 10-11. Cô hoàn thành thi đấu 9 ván với tổng 8 điểm, giữ vị trí số 1. Ngoài ra, Hoàng Thị Bảo Trâm còn giành HCV cờ nhanh với tổng 6,5 điểm sau 7 ván. Đó cũng là 2 HCV của đội tuyển cờ vua Việt Nam tại Giải vô địch Đông Nam Á 2026.

Hiện tại, Hoàng Thị Bảo Trâm tiếp tục là niềm hy vọng tranh HCV môn cờ vua Đại hội thể thao toàn quốc của đội chủ nhà TPHCM. Môn cờ vua sẽ diễn ra từ ngày 30-11 tới 11-12. Do đó, sau Giải vô địch Đông Nam Á 2026, các kỳ thủ còn nhiều thời gian chuẩn bị trước khi nhập cuộc thi đấu chính thức.

Cách đây 1 tuần, Bảo Trâm vừa giành HCV cờ tiêu chuẩn nữ tại Giải vô địch cờ vua xuất sắc quốc gia 2026. Đó là tấm HCV duy nhất của đội TPHCM trong các nội dung dành cho cờ vua tại giải. Cô trao đổi sau giải: “Tôi vẫn đang giữ sự tập trung và sẵn sàng cho Đại hội thể thao toàn quốc năm nay. Được thi đấu trên sân nhà, tôi rất tin tưởng mình sẽ có kết quả tốt, đóng góp vào kết quả chung cho đội TPHCM”.

4 năm trước, đội cờ TPHCM giành vị trí hạng nhì môn cờ vua tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 với tổng thành tích 4 HCV, 5 HCB, 8 HCĐ.

Trong 4 ngôi vô địch kể trên, đại kiện tướng Hoàng Thị Bảo Trâm đóng góp 1 HCV nội dung cờ tiêu chuẩn cá nhân nữ. Đây là 1 trong những thành tích danh giá nhất về chuyên môn trong thi đấu cờ vua. Tại Quảng Ninh khi đó, Bảo Trâm cho rằng bản thân không nghĩ sẽ đạt HCV cờ tiêu chuẩn cá nhân nữ nhưng qua từng ván đấu đều giữ sự tập trung cao và đạt thành công.

Ngoài tấm HCV của Hoàng Thị Bảo Trâm, đội cờ TPHCM còn giành HCV nội dung cờ chớp nam (Đặng Hoàng Sơn), cờ chớp nữ (Bạch Ngọc Thùy Dương) cờ nhanh đôi nữ (Nguyễn Thị Thanh An, Nguyễn Thanh Thủy Tiên). Năm nay, họ sẽ tiếp tục tham dự Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

Theo đánh giá của Hoàng Thị Bảo Trâm, các đội đang sự chuẩn bị rất kỹ để tranh huy chương cao nhất tại Đại hội. Do vậy, cô sẽ dồn sức thi đấu nội dung sở trường để đạt huy chương như kỳ vọng.

Môn cờ vua tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 đưa vào tranh tài 20 bộ huy chương dành cho cờ vua và cờ Asean. Các kỳ thủ có cơ hội thi đấu cá nhân, đôi và đồng đội đối với cờ nhanh, cờ chớp, cờ chớp và cờ siêu chớp. Riêng cờ Asean chỉ thi đấu đồng đội nam tiêu chuẩn, đồng đội nữ tiêu chuẩn và đồng đội nữ cờ nhanh.

Tại Giải vô địch Đông Nam Á 2026, ngoài kết quả của Hoàng Thị Bảo Trâm, cờ vua Việt Nam có HCB cờ tiêu chuẩn nam của Nguyễn Đức Hoà và HCĐ cờ tiêu chuẩn nữ của Nguyễn Thị Mai Hưng.

MINH CHIẾN