Hàng trăm tay vợt tham dự giải Pickleball VTV9 Open 2026

Giải Pickleball VTV9 Open lần 2- 2026 sẽ diễn ra tại Cụm sân Banger (TPHCM) từ ngày 20 đến 22-11, dự kiến có đến 800 tay vợt tranh tài ở 9 nội dung.

Ông Từ Lương - Giám đốc VTV Nam bộ chia sẻ tại sự kiện công bố giải pickleball VTV9 Open lần 2 năm 2026. Ảnh: QUỲNH MAI

Ngày 10-11, Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ (VTV Nam Bộ) phối hợp cùng Liên đoàn Pickleball Việt Nam và Công ty Cổ phần Sport Connect công bố Giải đấu Pickleball VTV9 Open lần 2-2026.

Giải đấu diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 20 đến ngày 22-11. Tiếp nối thành công của mùa đầu tiên năm 2025, giải năm nay hướng đến xây dựng một sân chơi thể thao thường niên có quy mô, chất lượng và sức lan tỏa trong cộng đồng yêu thích pickleball.

Với thông điệp “Vươn cao cùng Pickleball - Kết nối sức trẻ, lan tỏa năng lượng”, giải đấu đáp ứng nhu cầu rèn luyện, giao lưu và thi đấu của các vận động viên, đặc biệt là thế hệ vận động viên trẻ; qua đó góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện pickleball, khuyến khích lối sống năng động, lành mạnh và lan tỏa tinh thần thể thao tích cực trong cộng đồng.

Sự kiện công bố Giải Pickleball VTV9 Open lần 2- 2026 diễn ra chiều 10-11. Ảnh: QUỲNH MAI

Ông Từ Lương, Giám đốc VTV Nam Bộ, Trưởng ban tổ chức chia sẻ: Giải đấu chia thành 4 nhóm tranh tài: vận động viên phong trào; vận động viên báo chí và doanh nhân; vận động viên KOLS (nghệ sĩ, người có sức ảnh hưởng) và vận động viên chuyên nghiệp. Đến nay đã có 300 tay vợt đăng ký tranh tài. Các tay vợt sẽ tranh tài ở 9 nội dung đánh đôi.

Giải áp dụng thể thức thi đấu vòng bảng kết hợp loại trực tiếp; các bảng đấu được xác định bằng hình thức bốc thăm ngẫu nhiên.

DŨNG PHƯƠNG