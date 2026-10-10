Các môn khác

Phường Vũng Tàu: Khởi tranh Giải pickleball doanh nhân vì người nghèo năm 2026

SGGPO

Sáng 10-10, UBND phường Vũng Tàu (TPHCM) phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp Vũng Tàu khai mạc Giải pickleball doanh nhân vì người nghèo năm 2026. Giải đã vận động được hơn 500 triệu đồng để chăm lo người nghèo trên địa bàn.

IMG_1354.JPG
Lãnh đạo UBND TPHCM, phường Vũng Tàu tham dự lễ khai mạc giải. Ảnh: THÀNH HUY

Giải diễn ra tại cụm 20 sân pickleball Sen Hồ (số 426 Lê Hồng Phong), quy tụ gần 500 vận động viên thuộc 41 đội, đại diện các cơ quan, đơn vị, trường học và cộng đồng doanh nghiệp địa phương.

Đây là hoạt động chào mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam (13-10), hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026.

IMG_1366.JPG
Lãnh đạo phường Vũng Tàu trao kỷ niệm chương cho các đơn vị tài trợ, đồng hành cùng giải. Ảnh: THÀNH HUY

Bà Trần Thị Bích Vân, Phó Chủ tịch UBND phường Vũng Tàu, Trưởng ban tổ chức giải, cho biết giải đấu tạo sân chơi rèn luyện sức khỏe, tăng cường gắn kết giữa chính quyền địa phương và giới doanh nhân, đồng thời lan tỏa thông điệp “Doanh nghiệp đồng hành - Cộng đồng sẻ chia”.

IMG_1352.JPG
Các vận động viên tham dự giải pickleball doanh nhân vì người nghèo. Ảnh: THÀNH HUY

Cũng theo bà Vân, những đóng góp của cá nhân, doanh nghiệp sẽ tạo thêm nguồn lực hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn vươn lên trong cuộc sống.

THÀNH HUY

Từ khóa

Phường Vũng Tàu Giải pickleball doanh nhân vì người nghèo năm 2026

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP.HCM

Điện thoại báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại tòa soạn Báo Điện Tử: (028) 3.9294.081

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.8334.185 sggponline@sggp.org.vn