Phường Vũng Tàu: Khởi tranh Giải pickleball doanh nhân vì người nghèo năm 2026

Giải diễn ra tại cụm 20 sân pickleball Sen Hồ (số 426 Lê Hồng Phong), quy tụ gần 500 vận động viên thuộc 41 đội, đại diện các cơ quan, đơn vị, trường học và cộng đồng doanh nghiệp địa phương.
Đây là hoạt động chào mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam (13-10), hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026.
Bà Trần Thị Bích Vân, Phó Chủ tịch UBND phường Vũng Tàu, Trưởng ban tổ chức giải, cho biết giải đấu tạo sân chơi rèn luyện sức khỏe, tăng cường gắn kết giữa chính quyền địa phương và giới doanh nhân, đồng thời lan tỏa thông điệp “Doanh nghiệp đồng hành - Cộng đồng sẻ chia”.
Cũng theo bà Vân, những đóng góp của cá nhân, doanh nghiệp sẽ tạo thêm nguồn lực hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn vươn lên trong cuộc sống.