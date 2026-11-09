Thắt chặt kiểm tra doping tại Đại hội

Công tác lấy mẫu kiểm tra doping tại các môn thi đấu của Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 đang được thực hiện đúng quy định.

Cán bộ Trung tâm phòng chống doping Việt Nam làm công tác thông báo lấy mẫu kiểm tra doping tại môn karate Đại hội. Ảnh: MINH CHIẾN

Môn karate vừa kết thúc tranh tài tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 ngày 8-11. Trong thời gian thi đấu, cán bộ của Trung tâm phòng chống doping Việt Nam đã có mặt thực hiện lấy mẫu kiểm tra doping VĐV karate.

“Việc lấy mẫu kiểm tra doping được cán bộ của Trung tâm thực hiện độc lập với Ban tổ chức môn thi đấu để đảm bảo các quy định chuyên môn và sự khách quan. Đồng thời, số lượng mẫu lấy ở các môn là bảo mật. Chúng tôi thực hiện đúng quy trình lấy mẫu và gửi phân tích tại phòng xét nghiệm tiêu chuẩn”, đại diện Trung tâm phòng chống doping Việt Nam trao đổi.

Trước đó, môn Muay cũng có trường hợp VĐV được lấy mẫu kiểm tra doping trong quá trình thi đấu. Đây là 2 môn thể thao đầu tiên có các trường hợp được lấy mẫu kiểm tra doping trong kỳ Đại hội năm nay.

Theo kế hoạch, Trung tâm phòng chống doping Việt Nam lấy khoảng 160 mẫu kiểm tra doping ở tất cả các môn thi đấu Đại hội. Số lượng mẫu lấy kiểm tra tại từng môn không thông báo trước.

Các mẫu thử sẽ được phân tích tại Phòng xét nghiệm tiêu chuẩn được Tổ chức phòng chống doping quốc tế - WADA công nhận. Tất cả các mẫu kiểm tra doping được lấy trong quá trình diễn ra Đại hội sẽ được xét nghiệm theo danh mục các chất cấm và phương pháp cấm trong thi đấu ngay cả khi mẫu được lấy trước hoặc sau thi đấu.

Việc kiểm tra doping là ngẫu nhiên, không báo trước thời điểm và địa điểm trong thời gian diễn ra Đại hội.

Tiểu ban Kiểm tra doping Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 đã thành lập.

Theo đại diện Tiểu ban, khoảng thời gian thực hiện chương trình kiểm tra doping sẽ bắt đầu từ ngày diễn ra môn thi đấu đầu tiên và kết thúc vào ngày bế mạc. Khu vực kiểm tra doping sẽ được bố trí tại địa điểm thi đấu.

Điều lệ của 48 môn (63 phân môn) tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 quy định rõ các nội dung liên quan đến công tác kiểm tra doping, nhằm giúp HLV và VĐV nắm vững quy định, chủ động thực hiện và tránh những vi phạm đáng tiếc trong quá trình thi đấu.

MINH CHIẾN