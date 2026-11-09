Nhà vô địch vật bãi biển thế giới Lò Thị Hồng lỡ cơ hội giành huy chương

Niềm hy vọng tranh tấm HCV của Đoàn thể thao Việt Nam tại Olympic trẻ 2026 là Lò Thị Hồng đã không đạt kết quả như chờ đợi.

Tuyển thủ vật bãi biển Lò Thị Hồng (áo xanh) không đạt được kết quả tốt nhất tại Olympic trẻ 2026. Ảnh: MINH MINH

Lò Thị Hồng đã thi đấu hạng cân 45kg nữ vật bãi biển tại Olympic trẻ 2026 với mục tiêu lọt vào chung kết để tranh HCV.

Cô đã góp mặt vòng loại nội dung tại bảng A cùng đối thủ Claudia Flores (Honduras), Diatta Ndeye Khady Anna (Senegal) và Randriatiana Nomenjanahary Francia (Madagascar). Dù tập trung thi đấu nhưng Lò Thị Hồng chỉ có 2 thắng và thua 1 (trận thua trước Diatta Ndeye Khady Anna).

Với kết quả như vậy, Lò Thị Hồng không giành suất vào bán kết và phải dừng bước. Ở hạng cân này, tuyển thủ Diatta Ndeye Khady Anna đã giành HCV.

Trước khi dự Olympic trẻ 2026, Lò Thị Hồng từng lên ngôi vô địch tại Giải vật bãi biển trẻ thế giới 2026 (nhóm tuổi U17). Ngoài ra, cô còn có tấm HCV vật bãi biển trẻ châu Á 2026 tổ chức tại Việt Nam.

Dù được kỳ vọng tranh HCV cho Đoàn thể thao Việt Nam nhưng thực tế thi đấu cho thấy các đối thủ vẫn có sự nhỉnh hơn Lò Thị Hồng về chuyên môn.

Đoàn thể thao Việt Nam kết thúc môn vật bãi biển tại Olympic trẻ 2026 mà không có huy chương. Các VĐV Phạm Văn Dương (60kg nam), Hà Lý Quý Bảo (90kg nam) cũng không thành công tại Senegal lần này.

Ngày 9-11, tuyển thủ Nguyễn Trương Nhật Huy thi đấu hạng cân 55kg nam môn taekwondo.

Cùng tại Olympic trẻ, có cua-rơ Nguyễn Khang Hà My thi đấu nội dung xuất phát đồng hàng xe đạp đường trường tại ngày 8-11 nhưng chỉ về đích vị trí 26, không có huy chương. Cô sẽ tiếp tục thi đấu nội dung tính giờ cá nhân với lộ trình dài 8,5km trong ngày 9-11.

MINH CHIẾN