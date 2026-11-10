HLV, VĐV thể thao Việt Nam tập huấn kiến thức dinh dưỡng, hồi phục

Đây là nội dung quan trọng được Ủy ban Olympic Việt Nam cùng đơn vị đồng hành thực hiện nhằm cập nhật kiến thức khoa học dinh dưỡng và hồi phục cho VĐV, HLV thể thao thành tích cao.

Nhiều HLV, VĐV thể thao thành tích cao của Việt Nam tham dự Chương trình tập huấn. Ảnh: VOC

Các chương trình được thực hiện trong ngày 9 và 10-11 tại Hà Nội. Trong đó, ngày 9-11, Chương trình tập huấn thu hút gần 200 đại biểu là HLV, VĐV, cán bộ kỹ thuật, chuyên môn, nhà quản lý tại nhiều môn thể thao chú trọng về sức bền và sức mạnh.

Ngày 10-11, Ủy ban Olympic Việt Nam kết hợp cùng Liên đoàn bóng đá Việt Nam tập huấn trao đổi trọng tâm ứng dụng dinh dưỡng thể thao và hồi phục nhằm nâng cao thành tích bóng đá.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, chương trình tập huấn kiến thức dinh dưỡng đã mang tới những nội dung hữu ích để HLV, VĐV làm nền tảng cơ sở chuyên môn phục vụ tập luyện và huấn luyện.

Trong các nội dung chương trình tập huấn, chuyên gia hàng đầu của Herbalife toàn cầu là tiến sĩ bác sĩ y khoa, thạc sĩ y tế công cộng Luigi Gratton (Phó Chủ tịch, Văn phòng Sức khỏe và Thể chất Herbalife), Giám đốc Thành tích Thể thao & Giáo dục dinh dưỡng, tiến sĩ Krissy Ladner và HLV chuyên môn đã đưa ra các ví dụ thực tiễn trong quá trình chuẩn bị, hồi phục thể lực.

Theo đó, bài toán được đặt ra đối với HLV, VĐV là dinh dưỡng dành cho bữa ăn trong ngày thi đấu và thời điểm sau thi đấu.

Các phân tích, chỉ số khoa học về dinh dưỡng được định lượng theo hàm lượng calo từ bữa ăn sáng, bữa trưa, bữa nhẹ buổi chiều đến bữa tối và bữa nhẹ buổi tối được chuyên gia đưa ra từng chỉ số để HLV và VĐV hiểu được nguồn dinh dưỡng sẽ quyết định đến thể lực, sức khỏe.

Các diễn giả nhấn mạnh không có công thức dinh dưỡng chung cho mọi VĐV. Tùy đặc thù từng môn thể thao và cường độ vận động, chế độ dinh dưỡng, hồi phục cần được điều chỉnh phù hợp, từ lượng carbohydrate, protein (20–40 g mỗi bữa, cách nhau 3–4 giờ) đến chất béo lành mạnh và omega-3.

Chuyên gia đã đưa các khái niệm chuyên môn cho HLV, VĐV Việt Nam. Ảnh: VOC

Đặc biệt lộ trình bù nước thực tế theo hướng dẫn của khoa học chuyên sâu trong thể thao và an toàn thực phẩm bổ sung cùng công tác phòng, chống doping cũng được trao đổi tại Chương trình.

Tổng thư ký Ủy ban Olympic Việt Nam, ông Trần Văn Mạnh đánh giá chia sẻ từ các chuyên gia quốc tế với chỉ số cụ thể là sự khơi thông giúp HLV và y bác sĩ thể thao Việt Nam cập nhật xu hướng khoa học thể thao hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng công tác huấn luyện.

MINH CHIẾN