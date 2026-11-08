Lamdong Trail 2026 gọi tên những nhà vô địch

Sáng 8-11, Ban Tổ chức Giải Lamdong Trail 2026 cho biết đã tìm ra những vận động viên chinh phục các cự ly 15km, 25km, 55km và 85km.

Sau nhiều giờ tranh tài trên địa hình đồi núi cao nguyên, các vị trí dẫn đầu đã được xác định, ghi dấu những màn thể hiện ấn tượng về tốc độ, sức bền và bản lĩnh thi đấu.

Vận động viên Nguyễn Phương Hiếu xuất sắc giành vị trí Nhất chung cuộc cự ly 85km

Để bắt đầu các cự ly đường dài trong rừng, ngay từ sáng 7-11, hàng ngàn vận động viên đã xuất phát tại Khu du lịch Thung lũng tình yêu (phường Lâm Viên - Đà Lạt). Ngày thi đấu diễn ra trong tiết trời se lạnh đặc trưng của Đà Lạt, trời trong xanh và có nắng, thuận lợi cho các vận động viên thi đấu.

Hàng ngàn vận động viên tranh tài tại Giải Lamdong Trail 2026

Kết quả, ở cự ly 85km, vận động viên Nguyễn Phương Hiếu xuất sắc giành vị trí nhất chung cuộc với thành tích 9 giờ 30 phút 48 giây, bỏ xa người về nhì hơn 43 phút. Vị trí thứ nhì thuộc về vận động viên Mirar Lachica Godwin (đến từ Philippines) với 10 giờ 14 phút 25 giây, trong khi vận động viên Corentin Vitre (đến từ Pháp) về thứ ba với thành tích 10 giờ 27 phút 44 giây.

Các vận động viên xuất phát

Tại cự ly 55km, vận động viên Sung Phử dẫn đầu với thời gian 5 giờ 14 phút 27 giây. Hai vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Hoàng Văn Hơn (5 giờ 37 phút 12 giây) và Mirar Lachica Gabriel, đến từ Philippines (5 giờ 58 phút 17 giây).

Ban Tổ chức trao giải cho các vận động viên nam xuất sắc nhất tại cự ly 85km

Cuộc đua ở cự ly 25km cũng diễn ra quyết liệt. Lý Nhân Tín cán đích đầu tiên sau 1 giờ 51 phút 38 giây, chỉ nhanh hơn người về nhì Jơ Ngõh Yadiệp đúng 13 giây. Visockiy Alexandr - đến từ Liên Bang Nga giành vị trí thứ ba với thời gian 1 giờ 58 phút 14 giây.

Ban Tổ chức trao giải cho các vận động viên xuất sắc nhất tại cự ly 55km

Ở cự ly 15km chứng kiến màn so kè nghẹt thở khi hai vị trí dẫn đầu chỉ cách nhau vỏn vẹn 2 giây. Sơ Kết Hy giành chiến thắng với thành tích 1 giờ 17 phút 17 giây, theo sát phía sau là K' Mên (1 giờ 17 phút 19 giây). Nguyễn Ngọc Tân hoàn thành đường chạy trong 1 giờ 19 phút 45 giây, xếp thứ ba.

Trong ngày 8-11, giải sẽ tiếp tục với cự ly 5km dành cho gia đình và trẻ em.

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