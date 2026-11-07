Bà Hà Thị Yến Oanh được bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Võ cổ truyền TPHCM nhiệm kỳ mới. Ảnh: PHẠM QUANG

Ngày 7-11, Đại hội đại biểu Liên đoàn Võ cổ truyền TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 được tổ chức tại Trung tâm Dịch vụ Thể dục Thể thao TPHCM (phường Phú Thọ, TPHCM). Đại hội đã bầu bà Hà Thị Yến Oanh giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Võ cổ truyền TPHCM nhiệm kỳ mới, mở ra giai đoạn phát triển mới cho phong trào võ thuật truyền thống trên địa bàn thành phố sau sáp nhập.

Đại hội có chủ đề “Đoàn kết - Kế thừa - Tự hào - Đổi mới và Phát triển”, với sự tham dự của 174/243 đại biểu được triệu tập, đạt tỷ lệ 71,6%.

Đây là kỳ đại hội có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá tình hình tổ chức, hoạt động và phát triển phong trào võ cổ truyền sau sáp nhập. Đồng thời, đại hội tập trung xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp để xây dựng Liên đoàn Võ cổ truyền TPHCM ngày càng vững mạnh trong nhiệm kỳ 2026-2031.

Phát biểu tại Đại hội, bà Hà Thị Yến Oanh cho biết đây là sự kiện trọng đại, đánh dấu bước phát triển mới của phong trào võ cổ truyền trên địa giới TPHCM mới. Trong những năm qua, các tổ chức võ cổ truyền đã không ngừng đổi mới, phát triển phong trào tập luyện ngày càng sâu rộng. Nhiều giải đấu cấp thành phố, quốc gia và quốc tế được tổ chức thành công, góp phần khẳng định vị thế của võ cổ truyền TPHCM, đồng thời quảng bá tinh hoa võ thuật truyền thống Việt Nam đến các địa phương trong nước và bạn bè quốc tế.

Theo bà Oanh, Đại hội tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm. Đó là kiểm điểm, đánh giá toàn diện những kết quả đạt được của cả ba liên đoàn trước khi sáp nhập trong nhiệm kỳ vừa qua; nhìn nhận những hạn chế, tồn tại cần khắc phục; từ đó xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển võ thuật TPHCM phù hợp với tình hình mới.

Ban chấp hành Liên đoàn Võ cổ truyền TPHCM nhiệm kỳ 2026 - 2031 ra mắt.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tiến hành bầu 30 thành viên Ban Chấp hành Liên đoàn Võ cổ truyền TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031. Ngay sau đó, Ban Chấp hành tổ chức phiên họp thứ nhất để bầu các chức danh lãnh đạo, gồm Ban Thường vụ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký. Ban Kiểm tra cũng tiến hành bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban và các Ủy viên.

Kết quả, bà Hà Thị Yến Oanh được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Võ cổ truyền TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031.

Chia sẻ sau khi nhận được sự tín nhiệm của các đại biểu, bà Hà Thị Yến Oanh bày tỏ niềm hạnh phúc, đồng thời khẳng định sẽ cùng tập thể Ban Chấp hành nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

“Tôi và Ban Chấp hành Liên đoàn xin cam kết sẽ làm việc trên tinh thần trách nhiệm, mang hết trí lực và khả năng có thể để Liên đoàn Võ cổ truyền TPHCM có một nhiệm kỳ mới thành công”, bà Hà Thị Yến Oanh chia sẻ.

Ông Nguyễn Nam Nhân, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Nguyễn Nam Nhân, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, bày tỏ tin tưởng Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới sẽ phát huy trí tuệ, bản lĩnh và tâm huyết, xây dựng Liên đoàn Võ cổ truyền TPHCM ngày càng vững mạnh, xứng đáng với truyền thống và vị thế của thành phố, đồng thời đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của võ cổ truyền Việt Nam.

Ông Nguyễn Nam Nhân cũng ghi nhận, trân trọng những đóng góp của các thế hệ võ sư, tổ chức và cá nhân đối với phong trào võ cổ truyền. Về phía ngành thể thao thành phố, Sở Văn hóa và Thể thao sẽ tiếp tục đồng hành, phối hợp với các sở, ngành và đơn vị liên quan, hỗ trợ và tạo điều kiện để Liên đoàn hoạt động đúng tổ chức, mục đích, quy định và ngày càng phát triển.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, bà Hà Thị Yến Oanh cho biết trong nhiệm kỳ mới, Liên đoàn sẽ tập trung phát triển phong trào song song với nâng cao thành tích thể thao đỉnh cao, tiếp tục phát huy vị thế của võ cổ truyền TPHCM. Bên cạnh đó, công tác phối hợp quảng bá võ cổ truyền gắn với bản sắc văn hóa phong phú của dân tộc sẽ được chú trọng; tăng cường kết nối các môn phái, hội viên, tạo sự đoàn kết và thống nhất trong hoạt động.

Với bộ máy lãnh đạo mới cùng định hướng phát triển rõ ràng, Liên đoàn Võ cổ truyền TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031 được kỳ vọng sẽ kế thừa những thành quả đã đạt được, phát huy sức mạnh đoàn kết của các môn phái, đưa phong trào võ cổ truyền tiếp tục lan tỏa sâu rộng, đồng thời nâng cao vị thế võ thuật truyền thống của thành phố trên đấu trường trong nước và quốc tế.

Bà Hà Thị Yến Oanh giữ các chức vụ quan trọng trong làng võ thuật cổ truyền: . Chủ tịch Liên đoàn Võ cổ truyền TPHCM (được bầu từ ngày 30/8/2024 sau khi cố Đại võ sư quốc tế Lê Kim Hòa qua đời). . Phó Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam nhiệm kỳ 2025 - 2030 . Chủ tịch Liên đoàn Võ cổ Truyền TPHCM nhiệm kỳ 2026 - 2031

PHẠM QUANG