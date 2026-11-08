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Xạ thủ Nguyễn Thùy Trang xếp hạng 6 thế giới 25m súng ngắn tiêu chuẩn nữ

SGGPO

Dù thi đấu rất tập trung,  Nguyễn Thùy Trang vẫn chưa thể chạm tay vào tấm huy chương tại Giải bắn súng vô địch thế giới 2026.

Xạ thủ Nguyễn Thùy Trang của đội tuyển bắn súng Việt Nam đang tập trung thi đấu tại Doha (Qatar). Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG
Xạ thủ Nguyễn Thùy Trang của đội tuyển bắn súng Việt Nam đang tập trung thi đấu tại Doha (Qatar). Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Ngày 8-11 theo giờ địa phương tại Doha (Qatar), đội tuyển bắn súng Việt Nam tiếp tục góp mặt các bài bắn đối với súng ngắn.

Nguyễn Thùy Trang và Nguyễn Thùy Dung dự nội dung 25m súng ngắn tiêu chuẩn nữ nhưng không đạt huy chương. Sau các lượt bắn, Nguyễn Thùy Trang đạt tổng 564 điểm, xếp hạng 6 chung cuộc. Đứng nhất là xạ thủ Xiao Jiaruixuan (Trung Quốc) với 569 điểm. Cùng thi đấu, xạ thủ Nguyễn Thùy Dung có vị trí 22 với 533 điểm.

1 ngày trước đó, Nguyễn Thùy Trang và Phạm Quang Huy xuất sắc vào chung kết 10m súng ngắn hơi đồng đội hỗn hợp. Tuy vậy, họ không giành huy chương, nhận vị trí hạng 4 chung cuộc. Hiện tại, đây là kết quả tốt nhất của các xạ thủ Việt Nam tại Giải vô địch thế giới 2026 tới lúc này.

Ngày 9-11, Nguyễn Thùy Trang cùng Trịnh Thu Vinh bước vào nội dung quan trọng 25m súng ngắn thể thao nữ. Chúng ta kỳ vọng các xạ thủ vượt qua vòng loại, có suất vào chung kết.

Giải bắn súng vô địch thế giới 2026 kéo dài tới hết ngày 14-11. LIên đoàn bắn súng thế giới công nhận thành tích thi đấu tại giải để trao suất Olympic 2028 cho các xạ thủ.

Giải vô địch thế giới 2026 có 12 nội dung dành cho súng ngắn, súng trường thuộc chương trình Olympic 2026. Mỗi nội dung sẽ trao 3 suất chính thức dành cho 3 kết quả xuất sắc nhất.

Bắn súng Việt Nam tham dự với 14 xạ thủ. Mục tiêu của toàn đội là phấn đấu có kết quả tốt nhất.

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MINH CHIẾN

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