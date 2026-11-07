Haney đấu Paro để thống nhất các đai WBO và IBF bán trung

Trận đấu thống nhất các đai vô địch hạng bán trung giữa Devin Haney (sở hữu đai WBO) và Liam Paro (sở hữu đai IBF) sẽ diễn ra vào ngày 19-12 tại sàn đài Chase Center - San Francisco.

Hình ảnh quảng bá trận đấu (Instagram của Haney)

Devin Haney, người từng vô địch thế giới ở 3 hạng cân gồm hạng nhẹ, siêu nhẹ và bán trung, sẽ đối đầu Liam Paro – võ sĩ từng giành danh hiệu vô địch thế giới ở 2 hạng cân siêu nhẹ và bán trung. Cuộc so tài ngày 19-12 tới tại San Francisco nhằm thống nhất hai đai vô địch WBO và IBF hạng bán trung.

Trận đấu được phát trực tiếp ở trên nền tảng live-stream thể thao trực tuyến DAZN theo phương thức PPV (pay-per-view), được dự báo sẽ thu hút đông đảo khán giả theo dõi.

Chủ tịch Top Rank Todd duBoef cho biết: “Trận đấu tranh các danh hiệu hạng bán trung danh giá đang nóng lên. Tất cả sẽ diễn ra vào ngày 19-12 tại San Francisco, khi Devin Haney và Liam Paro so tài thống nhất các danh hiệu”.

Ông cũng bày tỏ sự hào hứng khi tiếp tục hợp tác với đội ngũ của Haney, sau khi từng góp phần xây dựng chiến dịch giúp võ sĩ này trở thành nhà vô địch tuyệt đối hạng nhẹ vào năm 2022.

“Thật tuyệt vời khi được tái hợp với đội Haney. Trong khi đó, Paro cũng không xa lạ với những chiến thắng trên sân khách. Anh từng khiến người hâm mộ Puerto Rico thất vọng khi đánh bại Subriel Matias để giành đai vô địch hạng siêu nhẹ. Đây chắc chắn sẽ là trận đấu hấp dẫn, có ý nghĩa và giá trị rất lớn”, Todd duBoef nhấn mạnh.

Bill Haney, cha kiêm người quản lý của Devin Haney, cũng bày tỏ sự phấn khởi khi sự kiện nhận được sự phối hợp tổ chức của Top Rank, TGB Promotions, No Limit Boxing và DAZN.

“Chúng tôi rất vui mừng khi tiếp tục hợp tác với các đối tác để mang đến thêm một đêm quyền Anh đỉnh cao với những danh hiệu vô địch được đặt lên bàn cân. Người chiến thắng sẽ tiến thêm một bước quan trọng trên hành trình chinh phục danh hiệu vô địch tuyệt đối hạng bán trung”, Bill Haney chia sẻ.

Ông cũng nhắc lại dấu ấn tại Chase Center ở hạng siêu nhẹ và kỳ vọng lần trở lại San Francisco này sẽ tiếp tục tạo nên một sự kiện đáng nhớ.

“Chúng tôi từng làm nên lịch sử tại Chase Center ở hạng siêu nhẹ. Giờ đây, chúng tôi trở lại hạng bán trung với cơ hội viết tiếp lịch sử, đồng thời hướng đến việc phát huy những thành công trước đó và mang đến cho người hâm mộ khu vực Vịnh San Francisco một đêm quyền Anh đẳng cấp thế giới”.

Trong khi đó, Britton Hardin, Trưởng bộ phận quyền Anh khu vực Bắc Mỹ của DAZN, đánh giá sự trở lại của Devin Haney, biệt danh Deebo, sẽ tạo nên sức hút đặc biệt cho trận đấu thống nhất các danh hiệu hạng bán trung tại San Francisco.

“Devin Haney trở lại, trong khi Liam Paro đang quyết tâm khẳng định vị thế. Bên cạnh đó, Brian Norman Jr. sẽ đối đầu với Abel Ramos, võ sĩ giàu kinh nghiệm từng thách thức danh hiệu vô địch thế giới. Sự kiện quy tụ nhiều tài năng hàng đầu, những màn đối đầu hấp dẫn và các trận đấu mang tính quyết định đối với sự nghiệp của các võ sĩ”, Britton Hardin cho biết.

Devin Haney cũng khẳng định sự tự tin trước cuộc đối đầu với Liam Paro, “Thành tích của tôi đã tự nói lên tất cả. Tôi chưa bao giờ e ngại. Tôi từng đến Australia, đánh bại George Kambosos để giành các danh hiệu và trở thành nhà vô địch tuyệt đối hạng nhẹ.

Giờ đây, tôi sẽ đưa một nhà vô địch thế giới khác của Australia là Liam Paro đến sân nhà của mình. Lần này, mục tiêu của tôi là giành lấy những chiếc đai vô địch của anh ấy, qua đó trở thành nhà vô địch thế giới hạng bán trung của WBO và IBF ngay trên sân nhà”.

Về phía mình, Liam Paro cũng thể hiện quyết tâm trước cuộc đối đầu với Devin Haney. Anh nói, “Ba năm trước, tôi từng thi đấu ở trận đấu phụ tại Chase Center, trong đêm Devin Haney đối đầu với Regis Prograis. Khi đó, tôi đã nói trận Haney gặp Paro sẽ là một cuộc so tài rất hấp dẫn. Và giờ đây, điều đó đã trở thành hiện thực. Nhà vô địch đối đầu nhà vô địch, hai chiếc đai được đặt lên bàn cân, ngay trên sân nhà của đối thủ”.

Paro nhấn mạnh anh chưa bao giờ lựa chọn những thử thách dễ dàng trong sự nghiệp. “Tôi từng đến Puerto Rico và đánh bại Subriel Matias để giành chức vô địch ngay trước sự chứng kiến của người hâm mộ quê nhà anh ấy. Devin là một võ sĩ xuất sắc, tôi thừa nhận điều đó.

Tuy nhiên, tôi đã nhiều lần bước vào những trận đấu với vị thế cửa dưới và từng làm nên lịch sử. Ngày 19-12 tới, tôi sẽ đến San Francisco với mục tiêu thống nhất các danh hiệu hạng cân này và tiếp tục tạo nên lịch sử”, võ sĩ người Australia khẳng định.

Liam Paro hiện sở hữu thành tích 28 trận thắng, 1 trận thua, trong đó có 16 chiến thắng bằng knock-out.

Đ.Hg.