Thông qua đề án nhân sự khung Ban chấp hành khóa mới của Ủy ban Olympic Việt Nam

Công tác nhân sự chuẩn bị cho Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 7 (2026-2031) của Ủy ban Olympic Việt Nam đã được thảo luận kỹ lưỡng.

Ban chấp hành Ủy ban Olympic Việt Nam đã làm việc trong ngày 10-9. Ảnh: THÁI DƯƠNG

Ngày 10-9, Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 8 nhiệm kỳ 6 (2021-2026) của Ủy ban Olympic Việt Nam đã tổ chức dưới sự chủ trì của Chủ tịch Nguyễn Văn Hùng.

Trong buổi làm việc, các ủy viên Ban chấp hành nhiệm kỳ 6 chia sẻ, đóng góp nhiều ý kiến để hướng tới tổng kết công tác hoạt động nhiệm kỳ cũ, đồng thời đưa ra những phương hướng hoạt động và nhiệm vụ trọng tâm dành cho nhiệm kỳ 7 (2026-2031).

Ban chấp hành sẽ tiếp tục hướng tới nhiệm vụ nỗ lực đổi mới toàn diện, trẻ hóa đội ngũ và thu hút những thành viên tâm huyết trong nhiệm kỳ mới. Ngoài ra, việc phát triển nguồn lực xã hội hóa, thúc đẩy kinh tế thể thao sẽ được quan tâm đặc biệt.

Đối với công tác nhân sự đề xuất bầu vào Ban chấp hành nhiệm kỳ 7 (2026-2031), nhiều ý kiến thảo thuận và Ban chấp hành thống nhất cao đề án khung nhân sự ủy viên Ban chấp hành cùng Ban thường vụ.

Hội nghị ra Quyết nghị triệu tập Đại hội đại biểu Ủy ban Olympic Việt Nam nhiệm kỳ 7 (2026-2031) vào cuối năm 2026.

Tại nhiệm kỳ 6, Ủy ban Olympic Việt Nam đã bầu 39 ủy viên tham gia Ban chấp hành, trong đó gồm có 1 Chủ tịch và 5 Phó Chủ tịch, 1 Tổng thư ký.

MINH CHIẾN