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ASIAD 2026: Mưa lớn kỷ lục buộc các vận động viên phải sơ tán

SGGPO

Hàng trăm vận động viên tham dự ASIAD 2026 tại Nhật Bản đã phải sơ tán tạm thời khỏi nơi lưu trú khi mưa lớn kỷ lục trút xuống thành phố chủ nhà Nagoya vào ngày 8-9, hơn 1 tuần trước khi đại hội khai mạc.

Lượng mưa kỷ lục buộc các vận động viên sơ tán
Lượng mưa kỷ lục buộc các vận động viên sơ tán

Lượng mưa khoảng 104 mm đã trút xuống Nagoya, nơi tổ chức ASIAD 2026, chỉ trong vòng một giờ buộc chính quyền thành phố phải ban hành lệnh sơ tán đối với một số khu vực. Dịch vụ tàu điện ngầm và xe buýt tại Nagoya đã tạm thời bị đình chỉ. Mưa cũng tràn vào một số địa điểm thi đấu ASIAD 2026…

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Đường phố Nagoya ngập nước sau trận mưa lớn ngày 8-9 Ảnh: Kyodo

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản ban hành cảnh báo lũ lụt mức cao nhất đối với một con sông lớn trong khu vực, và dự báo thời tiết xấu sẽ tiếp diễn trong những ngày tới. Chính quyền thành phố và ban tổ chức đại hội chưa thể xác nhận ngay mức độ thiệt hại.

Một quan chức thuộc Cơ quan Quản lý Cảng Nagoya chia sẻ, "hàng trăm vận động viên” đang lưu trú tại khu vực Garden Pier của thành phố - nơi đặt các nhà container gỗ - đã được yêu cầu di chuyển đến nơi an toàn. Quan chức này cho biết các vận động viên đã quay trở lại sau khi lệnh sơ tán được dỡ bỏ khoảng 2 giờ sau đó.

Asian Games (Á vận hội) năm nay không có làng vận động viên chuyên biệt. Thay vào đó, ban tổ chức sử dụng tàu du lịch, các nhà container bằng gỗ tạm thời và khách sạn làm nơi lưu trú. Dự kiến ​​sẽ có hơn 17.000 vận động viên và quan chức tham dự ASIAD 2026.

Sự kiện thể thao lớn nhất châu Á sẽ khai mạc vào ngày 19-9, nhưng một số nội dung thi đấu sẽ bắt đầu diễn ra trước đó, như môn bóng rổ diễn ra ngày 17-9.

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LINH SƠN

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