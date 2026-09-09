ASIAD 2026: Cầu lông Trung Quốc đối diện thách thức lớn

Tay vợt cầu lông số 1 thế giới An Se-young đã gửi đi lời cảnh báo đanh thép tới các đối thủ trước thềm ASIAD 2026 khi cô giành danh hiệu China Masters lần thứ 3 liên tiếp với phong độ cực kỳ ấn tượng.

An Se-young sẵn sàng bảo vệ ngôi hậu của mình tại ASIAD 2020 (Ảnh: THX)

Nhà đương kim vô địch cầu lông Olympic và thế giới người Hàn Quốc sẽ bảo vệ ngôi hậu của mình tại ASIAD 2020, sự kiện thể thao lớn nhất châu Á khởi tranh vào ngày 19-9 tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản). Tay vợt 24 tuổi này khẳng định là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch sau khi giành chiến thắng tại giải China Masters vừa kết thúc, với màn trình diễn áp đảo trước Tomoka Miyazaki tại Thâm Quyến (Trung Quốc) bằng tỷ số 21-17, 21-6.

An không để thua bất kỳ ván đấu nào trong suốt tuần thi đấu để mang về danh hiệu thứ 7 trong mùa giải. Dù tiếp tục khẳng định vị thế thống trị tuyệt đối ở nội dung đơn nữ trong năm nay, An vẫn khiêm tốn chia sẻ: “Tôi thực sự hài lòng với kết quả này và cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Có rất nhiều tay vợt trẻ đang vươn lên và tạo ra thách thức. Tôi không nghĩ mình xem nhẹ bất kỳ trận đấu nào”.

Cũng tại China Masters, ở nội dung đôi nam, cặp đôi người Ấn Độ, Satwiksairaj Rankireddy và Chirag Shetty đã vượt qua bộ đôi chủ nhà He Jiting và Ren Xiangyu sau trận đấu kéo dài 3 ván. Shetty và Rankireddy sẽ tham dự ASIAD 2020 với tư cách là những người bảo vệ danh hiệu vô địch đôi nam.

Tại kỳ Đại hội thể thao châu Á lần thứ 19 ở Hàng Châu 2022, cầu lông Trung Quốc chiếm ưu thế khi giành 4 HCV trong 7 nội dung. Tuy nhiên, áp lực thành công lần này với họ là rất lớn trước sự vươn lên của các đối thủ.

Còn ở China Masters, các tay vợt chủ nhà không có màn khởi đầu tốt cho nỗ lực bảo vệ tấm HCV đơn nam ASIAD, thay vào đó chứng kiến trận chung kết “toàn Hồng Kông”: kết quả là Jason Gunawan (hạng 32 thế giới) đã đánh bại Lee Cheuk-Yiu với tỷ số 21-9, 21-16.

Sumire Nakade và Miyu Takahashi của Nhật Bản lên ngôi vô địch đôi nữ, đây là nội dung mà Trung Quốc cũng là những người bảo vệ tại ASIAD 2020. Thành công duy nhất của các tay vợt chủ nhà là chức vô địch ở nội dung đôi nam nữ của Feng Yanzhe và Huang Dongping.

LINH SƠN