ASIAD 20: Thể thao Việt Nam bước ra khỏi “vùng an toàn”

ASIAD 20 tại Aichi - Nagoya, Nhật Bản là phép thử quan trọng đối với thể thao Việt Nam trong giai đoạn chuyển mình. Với mục tiêu giành từ 4-6 huy chương vàng (HCV), điều được chờ đợi là những thông số chuyên môn đủ sức phản ánh chính xác năng lực, tiềm năng và hướng đi của thể thao nước nhà trên hành trình vươn tới tầm vóc Olympic.

Ngày 9-9 tại Hà Nội, đoàn thể thao Việt Nam sẽ làm lễ xuất quân tham dự ASIAD 20 từ ngày 19-9 đến 4-10. Đoàn có 498 thành viên, trong đó có 348 vận động viên tranh tài. Đây là kỳ đại hội đầu tiên thể thao Việt Nam tham dự sau những quy hoạch mang tính bước ngoặt như: Chiến lược phát triển thể dục thể thao đến năm 2030, tầm nhìn 2045; đề án hiện thực hóa mục tiêu đưa Việt Nam lọt vào tốp 50 tại các kỳ Olympic; và đặc biệt kế hoạch đầu tư trọng điểm cho các đội tuyển quốc gia.

Đội cầu mây nữ Việt Nam trong lễ trao huy chương vàng ASIAD 19 tại Hàng Châu (Trung Quốc)

﻿Ảnh: MINH HOÀNG

Sự thay đổi ấy chuyển dịch từ diện rộng, phân bổ dàn trải sang tập trung tuyệt đối nguồn lực cho các môn, phân môn và nhóm vận động viên tinh hoa có khả năng tranh chấp sòng phẳng ở tầm châu lục và thế giới.

44 năm kể từ kỳ ASIAD tại Delhi năm 1982, lần đầu tiên trong lịch sử, thể thao Việt Nam chủ động lựa chọn ASIAD làm "thước đo" cho khả năng vươn tầm của mình. Từ sự "khắt khe" trong khâu tổ chức của nước chủ nhà Nhật Bản, đến tính cạnh tranh khốc liệt của các đối thủ mạnh nhất châu Á sẽ bóc tách mọi góc khuất, giúp các nhà quản lý thể thao Việt Nam có được cái nhìn thấu đáo, thực chất về năng lực hiện tại của mình.

Với mục tiêu giành 4-6 HCV nhằm vượt qua thành tích của kỳ ASIAD 19 tại Hàng Châu, Trung Quốc (1 HCV), thể thao Việt Nam đã có sự tính toán kỹ lưỡng. Nhưng điều người hâm mộ và giới chuyên môn chờ đợi ở kỳ ASIAD này không chỉ nằm ở những tấm huy chương, mà là chất lượng chuyên môn trong từng cuộc tranh tài. Đó là những thông số thành tích tiệm cận đẳng cấp thế giới, là bản lĩnh thi đấu kiên cường trước các đối thủ hàng đầu châu lục và là sự trưởng thành vượt bậc của những nhân tố trẻ.

Kỳ đại hội lần này càng trở nên đặc biệt khi đánh dấu màn ra mắt chính thức ở sân chơi châu lục của một thế hệ vận động viên mới, hầu hết vừa bước ra từ đợt tôi luyện khắc nghiệt tại SEA Games 33. Đây là thế hệ kế cận được kỳ vọng sẽ gánh vác sứ mệnh thay đổi diện mạo thể thao nước nhà trong một thập niên tới.

ĐĂNG LINH