U20 Việt Nam cần thắng U20 Iran bao nhiêu bàn để nuôi hy vọng đi tiếp?

U20 Việt Nam bước vào lượt trận cuối bảng C vòng loại U20 châu Á 2027 trong thế không còn đường lùi. Sau hai trận toàn thua trước U20 CHDCND Triều Tiên (0-3) và U20 Palestine (1-2), đội bóng của HLV Yutaka Ikeuchi chưa có điểm nào, hiệu số -4 và đang đứng cuối bảng. Trong khi đó, Iran và Palestine cùng có 3 điểm, CHDCND Triều Tiên đã chắc chắn giành ngôi đầu với 6 điểm.

U20 Việt Nam buộc phải thắng cách biệt U20 Iran mới hy vọng tranh vé đi tiếp. Ảnh: ĐOÀN NHẬT

Để tiếp tục cuộc đua giành vé dự vòng chung kết, U20 Việt Nam trước hết phải đánh bại Iran trong trận đấu lúc 19 giờ ngày 6-9. Tuy nhiên, một chiến thắng đơn thuần chưa thể đảm bảo cơ hội đi tiếp. Điều kiện cần thiết tiếp theo là Palestine phải nhận thất bại trước CHDCND Triều Tiên ở trận đấu diễn ra lúc 16 giờ cùng ngày.

Nếu hai điều kiện này đồng thời xảy ra, Việt Nam, Iran và Palestine sẽ cùng có 3 điểm. Khi ấy, hiệu số bàn thắng bại và các tiêu chí phụ sẽ đóng vai trò quyết định thứ hạng. Đây cũng là lý do phải thắng cách biệt trong trận gặp Iran có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với U20 Việt Nam.

Hiện đội bóng của HLV Yutaka Ikeuchi có hiệu số -4. Nếu thắng Iran 2-0, hiệu số sẽ được cải thiện lên -2. Một chiến thắng với cách biệt 3 bàn, chẳng hạn 3-0, giúp Việt Nam tiến lên -1. Trong trường hợp ghi được nhiều bàn hơn như 4-1, đội tuyển Việt Nam sẽ có thêm lợi thế ở chỉ số bàn thắng.

Sau hai trận thua, U20 Việt Nam đối diện nguy cơ bị xuống hạng. Ảnh: ĐOÀN NHẬT

Dù vậy, việc thắng Iran với cách biệt lớn là nhiệm vụ rất khó. Iran được đánh giá cao hơn về chất lượng đội hình và đang có cùng 3 điểm với Palestine. Họ cũng bước vào trận đấu với mục tiêu giành chiến thắng để tự quyết cơ hội đi tiếp, vì vậy U20 Việt Nam chắc chắn phải đối mặt với sức ép lớn.

Một chi tiết đáng chú ý là Việt Nam từng thua Palestine 1-2, trong khi Palestine cũng thất bại 1-2 trước Iran. Những kết quả này khiến cuộc đua ở nhóm phía sau càng trở nên sít sao nếu Palestine thua CHDCND Triều Tiên.

Vì thế, U20 Việt Nam cần hướng tới một chiến thắng càng đậm càng tốt trước Iran, đồng thời chờ CHDCND Triều Tiên đánh bại Palestine. Đây là cánh cửa rất hẹp, nhưng vẫn còn tồn tại. Sau hai trận trắng tay, nhiệm vụ của U20 Việt Nam lúc này là biến trận đấu cuối cùng thành cơ hội níu kéo hy vọng, để không ngậm ngùi khép lại hành trình ngay từ vòng bảng.

Lịch thi đấu ngày 6-9: 16 giờ: U20 CHDCND Triều Tiên – U20 Palestine 19 giờ: U20 Việt Nam – U20 Iran

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KHÁNH VÂN