U20 Việt Nam đối diện nguy cơ sớm dừng cuộc chơi, HLV Yutaka Ikeuchi trần tình

Trận thua 1-2 trước U20 Palestine vào tối 3-9 tiếp tục giữ chân đội chủ nhà U20 Việt Nam ở vị trí cuối bảng C khi chưa có điểm nào. Không chỉ đối diện nguy cơ bị loại, U20 Việt Nam còn đến gần khả năng bị xuống hạng theo cách tính phân hạng mới của LĐBĐ châu Á (AFC).

U20 Việt Nam để thua đáng tiếc trước U20 Palestine vào những phút cuối trận (Ảnh: ĐOÀN NHẬT)

Nhìn lại trận thua U20 Palestine 1-2 vào đêm 3-9, HLV Yutaka Ikeuchi nói: "Đây là trận đấu mà chúng tôi bắt buộc phải thắng nhưng rất tiếc... Tôi tin rằng các cầu thủ đã kịp điều chỉnh lại tâm lý và bước vào trận đấu với thái độ đúng đắn".

"Tuy nhiên, chúng tôi chưa thực sự bắt nhịp hoàn toàn ngay từ hiệp một. Điểm tích cực là các cầu thủ trẻ Việt Nam đã tạo ra được những tình huống uy hiếp khung thành đối phương trong hiệp hai. Việc không thể chuyển hóa thành bàn thắng chính là nguyên nhân dẫn đến kết quả này".

Nhà cầm quân người Nhật Bản thừa nhận những hạn chế ở hàng phòng ngự U20 Việt Nam, mà nếu không củng cố kịp thời sẽ rất nguy hiểm cho trận còn lại gặp U20 Iran vào ngày 6-9 tới: “Mấu chốt là khả năng phòng ngự vững chắc trong những thời điểm cần thiết. Tôi cảm thấy ở khía cạnh này, có lẽ U20 Việt Nam vẫn còn thiếu sót. Tuy nhiên, các cầu thủ đã nỗ lực hết mình”.

Đáng chú ý AFC sẽ tiến hành phân hạng các đội tuyển U20 căn cứ thành tích qua vòng loại đợt này. Theo đó, 31 đội mạnh nhất góp mặt ở hạng A, trong khi 12 đội hạng B cạnh tranh 6 suất thăng hạng.

Với thể thức mới, 6 đội có thành tích kém nhất trong nhóm đội đứng cuối bảng sẽ bị đẩy xuống League B. Điều đáng lo là U20 Việt Nam đang ở vị trí rất bất lợi trong cuộc đua này, khi thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi đang xếp thứ 4 trong nhóm 8 đội cuối các bảng.

Nếu không thể cải thiện thành tích trước U20 Iran và rơi vào nhóm xuống hạng, lứa U20 tiếp theo của Việt Nam sẽ phải thi đấu ở League B (vòng sơ loại) để giành quyền thăng hạng lên League A (thi đấu vòng loại như hiện nay) ở mùa giải tiếp theo.

Từ những quy định mới, U20 Việt Nam trong trường hợp rớt xuống League B sẽ phải chờ tới vòng loại của giải đấu năm 2031 mới đủ điều kiện trở lại cuộc đua giành vé dự Vòng chung kết U20 châu Á.

Thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi chỉ còn 1 cơ hội cuối là trận gặp U20 Iran. Ông thầy người Nhật thận trọng: “Tôi không nghĩ cơ hội là quá lớn. Dù sao thì hiệu số bàn thắng bại cũng là một yếu tố quan trọng. Tôi thực sự cảm thấy áy náy với người hâm mộ. Tuy nhiên, giải đấu vẫn chưa kết thúc. Chúng tôi quyết tâm sẽ nỗ lực hết mình cho đến giây phút cuối cùng”.

Xếp hạng tạm thời 8 đội đứng cuối các bảng (Ảnh: Aseanfootball)

QUỐC CƯỜNG