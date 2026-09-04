U20 Việt Nam thua đáng tiếc trước U20 Palestine

Lượt trận thứ hai vòng loại U20 châu Á 2027 (bảng C) diễn ra vào ngày 3-9 với những trận đấu hấp dẫn và không kém phần kịch tính khi những bàn thắng quyết định đều đến vào cuối trận. Đáng tiếc cho các cầu thủ chủ nhà khi để thua U20 Palestine 1-2 trong trận đấu đầy nỗ lực.

U20 Việt Nam để thua đáng tiếc trước U20 Palestine (Ảnh: MINH HOÀNG)

Để thua ở trận ra quân, U20 Việt Nam đã nhập cuộc đầy quyết tâm. Dù thiếu tiền vệ trụ cột Lê Phát ở khu vực giữa sân nhưng các cầu thủ Việt Nam nhanh chóng tràn lên tấn công, giành quyền kiểm soát khu trung tuyến. Sức ép từ đội chủ nhà đã đẩy các cầu thủ U20 Palestine sớm lùi thấp đội hình, vận hành lối đá phòng ngự phản công.

Nhiều cơ hội bị bỏ lỡ trước mũi giày các chân sút đội chủ nhà và điều bất ngờ, theo như quy luật bóng đá là tấn công nhiều không ghi được bàn thì phải trả giá, đó là ở phút 33. Từ tình huống tấn công của U20 Palestine, bóng được Laieth Tayem kết thúc bằng pha xử lý khéo léo tung lưới đội U20 Việt Nam.

Bị dẫn bàn, U20 Việt Nam gia tăng sức ép nhưng bàn thắng vẫn chưa đến. Vào cuối hiệp 1, một cầu thủ chủ nhà bị ngã trong vòng 16m50 nhưng không có tiếng còi phạt của trọng tài Mohammed Alismail trong sự phản ứng từ các cầu thủ U20 Việt Nam. Trọng tài cho rằng không có lỗi của hậu vệ áo trắng.

Phút 50, đến lượt cột dọc cứu thua cho U20 Palestine trong sự tiếc nuối của đội chủ nhà. Đến phút 66, những nỗ lực của U20 Việt Nam đã được đền đáp. Cú đánh đầu của Quốc Khánh đưa bóng chạm mép dưới xà ngang rồi đập vào lưng thủ môn Diogosamara Lourenco trước khi bay vào lưới.

U20 CHDCND Triều Tiên ngược dòng giành 3 điểm trước Iran

Diễn biến trận đấu càng về cuối càng hấp dẫn trong sự lấn lướt của đội chủ nhà. Một lần nữa may mắn đứng về đội khách khi xà ngang cứu bàn thua khác cho họ vào phút 75 từ cú đánh đầu hiểm hóc của cầu thủ U20 Việt Nam.

Tấn công mãi không ghi thêm bàn, thêm một lần nữa đội chủ nhà bị đối phương vượt lên dẫn 2-1. Cầu thủ vào sân thay người là Zakidomeland Hamade có pha di chuyển không bóng thông minh, phá bẫy việt vị, dứt điểm tinh tế để đánh bại thủ môn Phan Đình Bách ở phút thứ 83.

Quãng thời gian còn lại của trận đấu, đội chủ nhà liên tục tấn công nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi. Thậm chí, Đình Bách còn nhận thẻ đỏ sau một pha phạm lỗi. U20 Việt Nam thua chung cuộc 1-2.

Ở trận đấu trước đó, U20 CHDCND Triều Tiên đã thắng nghẹt thở 2-1 trước U20 Iran sau màn ngược dòng kịch tính với 2 bàn thắng quyết định vào những phút bù giờ.

Với kết quả trên, U20 CHDCND Triều Tiên đạt 6 điểm, giữ vững ngôi đầu bảng và sớm lấy vé vào vòng chung kết. U20 Iran và U20 Palestine có cùng 3 điểm, còn U20 Việt Nam chưa có điểm nào.

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KHÁNH VÂN