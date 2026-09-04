Bất ngờ vòng loại U20 châu Á 2027: Indonesia, Thái Lan thắng lớn, Việt Nam đứng cuối bảng

Lượt trận thứ hai vòng loại Cúp bóng đá U20 châu Á 2027 chứng kiến những kết quả trái ngược của các đại diện Đông Nam Á. Hai đội bóng trẻ Thái Lan và Indonesia cùng giành chiến thắng, trong khi Việt Nam tiếp tục trắng tay và Campuchia nhận thất bại đậm trước Nhật Bản.

U20 Thái Lan giành trọn 3 điểm ở lượt trận thứ hai. Ảnh: AseanFootball

Tại bảng F, tuyển U20 Thái Lan trở thành đội bóng ASEAN đầu tiên giành trọn 3 điểm ở lượt đấu thứ hai giải U20 châu Á 2027. Đội bóng xứ chùa Vàng vượt qua Turkmenistan với tỷ số 1-0. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi ở phút 57. Siwa Pikulhom tận dụng cơ hội để đưa Thái Lan vượt lên dẫn trước và bảo toàn lợi thế cho đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.

Với 6 điểm sau hai trận, Thái Lan tiếp tục giữ ngôi đầu bảng F. Trước đó, đội bóng này cũng thắng UAE 1-0 ở trận ra quân.

Ở bảng H, đội tuyển U20 Indonesia có màn trình diễn ấn tượng khi đánh bại Lào 3-0. Chân sút Fabio Azkairawan mở tỷ số ngay phút thứ 4, trước khi Zahabi Gholy lập cú đúp ở các phút 40 và 63.

3 điểm có được giúp Indonesia vươn lên dẫn đầu bảng H với 4 điểm, bằng điểm Australia nhưng xếp trên nhờ hiệu số bàn thắng bại. Đây là kết quả quan trọng đối với U20 Indonesia trong cuộc đua giành vé vào vòng chung kết.

U20 Việt Nam thua trận thứ hai liên tiếp. Ảnh: AseanFootball

Trong khi đó, đội tuyển U20 Việt Nam tiếp tục gặp khó khăn tại bảng C. Sau thất bại 0-3 trước đội khách U20 CHDCND Triều Tiên ở trận mở màn, thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi nhận thêm trận thua 1-2 trước Palestine. Kết quả này khiến đội chủ nhà Việt Nam chưa có điểm nào và đang đứng cuối bảng. Đội trẻ CHDCND Triều Tiên hiện dẫn đầu bảng sau khi có kết quả thuận lợi ở hai lượt trận đầu tiên.

Một đại diện khác của ASEAN là Campuchia cũng trải qua ngày thi đấu đáng quên. Đối đầu Nhật Bản tại bảng G, Campuchia để thủng lưới tới 8 lần và không ghi được bàn nào.

Cục diện sau hai lượt trận cũng cho thấy cơ hội đi tiếp của các đại diện Đông Nam Á đang có sự phân hóa khá rõ. Thái Lan là đội nắm lợi thế lớn nhất khi toàn thắng cả hai trận, giành 6 điểm và giữ ngôi đầu bảng F. Nếu tiếp tục duy trì vị trí số một đến hết vòng loại, đội bóng xứ chùa Vàng sẽ giành vé trực tiếp vào vòng chung kết.

U20 Indonesia đang có vị thế thuận lợi tại bảng H. Với 4 điểm sau hai lượt trận và đang tạm xếp trên Australia nhờ hiệu số bàn thắng bại, họ vẫn nắm quyền tự quyết khi trận cuối gặp chính đối thủ này.

Trái ngược với hai đội bóng trên, U20 Việt Nam đang rơi vào tình thế rất khó khăn sau hai trận toàn thua. Đứng cuối bảng C với 0 điểm, đội bóng áo đỏ không còn cơ hội cạnh tranh ngôi đầu bảng. Muốn nuôi hy vọng đi tiếp, Việt Nam cần giành kết quả tốt ở trận cuối gặp U20 Iran ngày 6-9, đồng thời mong CHDCND Triều Tiên đánh bại Palestine.

U20 Campuchia thua đậm trước Nhật Bản. Ảnh: AseanFootball

Campuchia cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự sau thất bại 0-8 trước Nhật Bản. Khoảng cách lớn về hiệu số bàn thắng bại khiến cơ hội cạnh tranh trở nên khó khăn hơn rất nhiều.

Theo thể thức vòng loại U20 châu Á 2027, các đội được chia thành 8 bảng đấu. Đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào vòng chung kết, cùng với 7 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Sau hai lượt trận, bóng đá trẻ Thái Lan và Indonesia đang là những đại diện ASEAN có triển vọng lớn nhất trong cuộc đua giành vé tham dự vòng chung kết. U20 Việt Nam và Campuchia vẫn còn các trận đấu phía trước, nhưng cánh cửa đi tiếp đã hẹp hơn rất nhiều. Những lượt đấu còn lại sẽ quyết định liệu bóng đá Đông Nam Á có thể đưa bao nhiêu đại diện góp mặt ở sân chơi U20 châu Á 2027.

GIA MINH