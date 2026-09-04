Khai mạc V-League 2026-2027: Gay cấn ngay vạch xuất phát

Thêm ngoại binh, siết câu giờ

Thay đổi nhận được nhiều sự quan tâm nhất là việc các CLB được đăng ký và sử dụng tối đa 4 cầu thủ nước ngoài trên sân, tăng một suất so với mùa giải trước. Với những đội tham dự đấu trường quốc tế, số ngoại binh được đăng ký tối đa lên tới 7 người. Sự điều chỉnh này được đánh giá sẽ tác động trực tiếp đến chất lượng chuyên môn của giải.

Công an Hà Nội thắng Công an TPHCM 1-0 ở vòng 8 V-League 2025-2026, trên sân Hàng Đẫy, Hà Nội

﻿ẢNH: MINH HOÀNG

Các CLB có thể nâng cấp đội hình, trong khi cầu thủ nội phải cạnh tranh quyết liệt để giữ vị trí. HLV Văn Sỹ Sơn của SLNA nhìn nhận: “Có những đội ngoài 4 ngoại binh còn sở hữu cầu thủ nhập tịch và cầu thủ Việt kiều. Như vậy, số lượng cầu thủ có nền tảng đào tạo hoặc thể chất khác biệt trong đội hình có thể lên tới 6-7 người. Tôi cảm nhận được sự khốc liệt của mùa giải ngay từ thời điểm này. Với đội bóng trẻ và tiềm lực tài chính còn hạn chế như SLNA, chúng tôi phải chuẩn bị thật kỹ nếu muốn trụ hạng thành công”.

Bên cạnh thay đổi về ngoại binh, V-League mùa này cũng áp dụng một loạt điều chỉnh Luật Bóng đá của IFAB (Ủy ban Bóng đá quốc tế), hướng tới việc hạn chế câu giờ và tăng thời gian bóng “sống”. Cầu thủ chỉ có 5 giây để thực hiện ném biên hoặc phát bóng sau hiệu lệnh của trọng tài. Thời gian thay người cũng được siết chặt, khi cầu thủ được thay ra có 10 giây để rời sân. Nếu cố tình trì hoãn, cầu thủ vào thay phải chờ bên ngoài 1 phút.

Chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương phân tích: “V-League đang bước vào kỷ nguyên vươn mình, hòa nhập theo xu hướng thế giới. Những thay đổi này sẽ vừa nâng chất lượng trận đấu để tạo nên mùa giải hấp dẫn, vừa buộc các đội thích nghi nhanh với cách điều hành mới. Khi thời gian bóng chết được rút ngắn, khả năng tổ chức, nền tảng thể lực và tính kỷ luật sẽ trở nên quan trọng hơn. Đây là tín hiệu đáng mừng, giúp thu hút khán giả theo dõi V-League nhiều hơn, đồng thời bổ sung nguồn lực cho đội tuyển Việt Nam”.

Khốc liệt cuộc đua hai đầu bảng xếp hạng

V-League 2026-2027 khởi tranh trong bối cảnh bóng đá Việt Nam đang có được sự hưng phấn sau danh hiệu ASEAN Cup 2026 của đội tuyển quốc gia. Những vòng đầu tiên còn là cơ hội để các tuyển thủ ghi điểm với HLV Kim Sang-sik trước khi đội tuyển Việt Nam hướng tới FIFA ASEAN Cup 2026 vào cuối tháng 9. Vì thế, cuộc cạnh tranh vị trí ngay trong đội hình các CLB càng trở nên quyết liệt.

Ở nhóm đầu, hàng loạt ứng viên đã có sự chuẩn bị nghiêm túc. Trong đó, 2 đội Hà Nội FC và Công an TPHCM sang Thái Lan tập huấn. Đương kim vô địch CAHN phải căng sức trên 4 đấu trường nên quyết tâm giữ chân các trụ cột, trong khi Viettel FC nâng cấp lực lượng với tham vọng cạnh tranh danh hiệu trong nước và tiến xa tại sân chơi châu Á.

Hai cựu vương Nam Định và Hà Nội FC cùng “đại gia” Ninh Bình FC đã sẵn sàng tạo nên cuộc đua nhiều màu sắc. Sau mùa giải thất bại trong mục tiêu vào tốp 3, HLV Harry Kewell của Hà Nội FC hiểu rõ hơn sự khắc nghiệt của V-League. Ngay trận ra quân, ông sẽ đối diện thử thách khi làm khách của Công an TPHCM.

“Chúng tôi luôn cảm thấy áp lực khi đại diện cho một đội bóng có lịch sử với bề dày truyền thống và danh hiệu. Tôi cảm nhận tất cả đội bóng khi gặp Hà Nội FC đều cố gắng thi đấu hết mình và nỗ lực nhiều hơn để giành chiến thắng. Tôi đã có những bài học từ mùa giải trước và nó sẽ được giải quyết tại mùa giải năm nay”, HLV Harry Kewell chia sẻ.

Theo chuyên gia Đoàn Minh Xương, việc V-League tăng số đội xuống hạng từ 1,5 suất lên 2 suất trực tiếp khiến cuộc chiến ở cuối bảng khó đoán hơn. Theo đó, các đội như SLNA, HAGL, Hải Phòng hay Thanh Hóa nằm trong nhóm được dự báo gặp nhiều thách thức, trong khi 2 tân binh Bắc Ninh và Đồng Nai cũng phải chuẩn bị kỹ lưỡng để tồn tại ở hạng đấu cao nhất.

V-League 2026-2027 khởi tranh ngày 4-9-2026, dự kiến kết thúc ngày 22-5-2027, gồm 182 trận qua 26 vòng đấu. Đội vô địch nhận 5 tỷ đồng tiền thưởng, trong khi đội á quân và hạng ba lần lượt nhận 3 tỷ và 1,5 tỷ đồng.

HỮU THÀNH