CLB Quy Nhơn United xuất quân mùa giải 2026-2027: Mang "tinh thần Tây Sơn" vào sân cỏ

Ngày 7-9, CLB Quy Nhơn United làm lễ xuất quân tham dự mùa giải mới 2026-2027, sẽ tham gia tranh tài trên 2 mặt trận chính là Cúp quốc gia và Giải Hạng nhất quốc gia.

Nằm trong chuỗi hoạt động của lễ xuất quân, ban lãnh đạo, ban huấn luyện, tập thể cầu thủ cùng đại diện Hội cổ động viên Quy Nhơn United đã dâng hương, dâng hoa tại Đàn Kính Thiên và Điện Tây Sơn Tam kiệt (thuộc Bảo tàng Quang Trung).

Tại buổi lễ, ông Đinh Hồng Vinh, Chủ tịch CLB, chia sẻ, đây không chỉ là một hoạt động mang ý nghĩa tâm linh truyền thống, mà còn là dịp để toàn đội nhìn lại trách nhiệm của mình. "Tinh thần Tây Sơn là biểu tượng của ý chí, sự đoàn kết, kỷ luật, bản lĩnh và lòng quyết tâm không lùi bước trước khó khăn. Chúng tôi mong muốn những giá trị cao đẹp đó sẽ được mỗi cán bộ, HLV và cầu thủ thể hiện rõ nét trong quá trình tập luyện, thi đấu”, ông Vinh bày tỏ.

Đại diện Hội cổ động viên CLB Quy Nhơn United trao tặng hoa đến tập thể CLB tại lễ xuất quân.

Bước vào mùa bóng 2026-2027, lực lượng của Quy Nhơn United có nhiều biến động, từ băng ghế huấn luyện cho đến danh sách cầu thủ. Ban lãnh đạo CLB xác định đây sẽ là một hành trình có nhiều khó khăn và thử thách.

Chủ tịch CLB, ông Đinh Hồng Vinh, cùng toàn đội tiến hành lễ dâng hương tại Đàn Kính Thiên

Do có sự xáo trộn lớn về mặt nhân sự, ban lãnh đạo CLB chưa đặt mục tiêu quá cao ngay từ đầu mà lựa chọn chiến lược tập trung, nỗ lực giải quyết tốt từng trận đấu một.

Chủ tịch Đinh Hồng Vinh mong muốn, mỗi cầu thủ phải nỗ lực trong từng buổi tập, thi đấu bằng tất cả khả năng, giữ thái độ chuyên nghiệp và đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân. Điều quan trọng nhất là toàn đội phải đặt trọn niềm tin vào nhau, cùng sẻ chia trách nhiệm để cùng nhau vượt qua thử thách, mang trọn vẹn tinh thần mạnh mẽ, bản lĩnh của nghĩa quân Tây Sơn vào trong sân cỏ.

Lực lượng của Quy Nhơn United có nhiều chuyển biến so với mùa bóng trước.

Theo lịch thi đấu, Quy Nhơn United sẽ thi đấu trận ra quân trên sân khách vào ngày 12-9 tới đây. Đối thủ của họ là CLB Thái Nguyên. Dù chỉ là tân binh mới lên hạng, Thái Nguyên vẫn là một cái tên đáng gờm khi sở hữu dàn cầu thủ chất lượng được đào tạo từ đội trẻ Hà Nội.

QUỐC CƯỜNG