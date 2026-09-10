Hàn Quốc tự tin giành ít nhất 4 HCV judo ở ASIAD 2026

Các HLV đội tuyển quốc gia judo của nội dung nam và nữ tuyên bố các võ sĩ sẽ nỗ lực lấy lại vị thế, mang về ít nhất 4 huy chương vàng (HCV) từ kỳ Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD 2026) sắp tới tại Nhật Bản.

Lee Joon-hwan là hy vọng vàng của judo Hàn Quốc (Ảnh: judoinside)

Tại kỳ ASIAD trước đó vào năm 2023, Hàn Quốc chỉ giành được một HCV judo - thành tích thấp nhất từ ​​trước đến nay tại các kỳ Đại hội - và xếp sau các đối thủ đang lên như Uzbekistan (3 HCV) và Đài Bắc Trung Hoa (2 HCV). Lần đó, Nhật Bản dẫn đầu với 5 HCV.

Hiện tại, các nhà chuyên môn khẳng định tình thế sẽ khác đi đối với Hàn Quốc trong kỳ ASIAD này. Theo đó, HLV trưởng Jung Sung-sook của đội tuyển nữ đã đặt mục tiêu giành ít nhất 2 HCV. Bà Jung đặc biệt nhắc đến Huh Mimi (hạng cân dưới 57kg nữ) và Lee Hyeon-ji (hạng cân trên 78kg nữ) là những ứng cử viên sáng giá. “Ngoài 2 vận động viên này, chúng tôi còn có những người khác đủ khả năng giành huy chương vàng”, bà Jung phát biểu.

Trong khi đó, ông Hwang Hee-tae, HLV đội nam, nhận định rằng Lee Joon-hwan (hạng cân 81kg) và Kim Min-jong (hạng cân trên 100kg) hoàn toàn có thể bước lên bục cao nhất.

Ông Hwang cũng gửi lời cảm ơn tới Viện Khoa học Thể thao Hàn Quốc vì đã cung cấp cho đội hệ thống phân tích video mới, giúp các vận động viên nghiên cứu kỹ lưỡng những đối thủ tiềm năng tại Đại hội Thể thao châu Á.

Ngoài ra, ông cũng lưu ý rằng Nhật Bản và một số quốc gia khác sẽ không cử những võ sĩ judo hàng đầu của họ đến tham dự ASIAD 2026 do lịch thi đấu trùng với Giải vô địch thế giới tại Azerbaijan.

Giải judo tại ASIAD diễn ra từ ngày 30-9 đến ngày 3-10, trong khi Giải vô địch thế giới diễn ra từ ngày 4 đến ngày 11-10.

LINH SƠN