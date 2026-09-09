Nguyễn Thùy Linh bất ngờ bị loại ngay vòng 1 Giải Cầu lông Vietnam Open 2026

Ngày 9-9, giới hâm mộ thể thao Việt Nam đón nhận tin không vui khi tay vợt chủ lực Nguyễn Thùy Linh bất ngờ dừng bước sau trận ra quân tại Giải Cầu lông quốc tế Vietnam Open 2026.

Nguyễn Thùy Linh thất bại đáng tiếc tại Vietnam Open 2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ngày thi đấu thứ 2 của Giải cầu lông quốc tế Vietnam Open 2026 tiếp tục diễn ra tại Nhà thi đấu Nguyễn Du (TPHCM) với nhiều trận đấu hấp dẫn. Tuy nhiên, người hâm mộ chủ nhà không được chứng kiến niềm vui trọn vẹn khi các tay vợt Việt Nam lần lượt dừng bước trước những đối thủ mạnh.

Niềm hy vọng lớn nhất của cầu lông Việt Nam là Nguyễn Thùy Linh đã sớm chia tay giải đấu ngay trong ngày ra quân. Được xếp hạt giống số 2 tại giải năm nay và từng 3 lần đăng quang tại Vietnam Open, tay vợt nữ số 1 Việt Nam nhận được nhiều kỳ vọng làm nên thành tích. Tuy nhiên, hành trình của Thùy Linh đã khép lại trước tài năng trẻ Xu Wen Jing (Trung Quốc).

Nguyễn Thùy Linh tích lũy thêm kinh nghiệm từ Vietnam Open 2026 cho ASIAD 20 sắp tới. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Dù thi đấu đầy nỗ lực và có những thời điểm tạo ra thế trận cân bằng, đại diện Việt Nam vẫn không thể hóa giải lối chơi giàu tốc độ và sức mạnh của đối thủ 19 tuổi. Xu Wen Jing giành chiến thắng với các tỷ số 21-17, 22-20 sau chưa đầy một giờ tranh tài, loại Thùy Linh khỏi giải.

Đây cũng là lần thứ hai liên tiếp tay vợt trẻ người Trung Quốc đánh bại Thùy Linh chỉ trong thời gian ngắn, sau cuộc đối đầu tại Korea Masters hồi tháng 8.

Ngoài ra, ở nội dung đơn nam, Nguyễn Tiến Minh thua Zhe Ying Wu (Đài Bắc Trung Hoa) với tỷ số 6-21, 14-21. Ở tuổi 43, tay vợt kỳ cựu của Việt Nam gặp nhiều khó khăn trước đối thủ trẻ và có nền tảng thể lực vượt trội.

Nguyễn Tiến Minh dừng bước trong ngày thi đấu 9-9. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trong khi đó, Vũ Thị Trang cũng không thể tạo nên bất ngờ trước hạt giống số 4 Amalie Schulz của Đan Mạch nội dung đơn nữ. Dù 2 lần vươn lên dẫn điểm và tiến rất gần chiến thắng trong từng ván đấu, tay vợt Việt Nam vẫn để đối thủ lội ngược dòng, chấp nhận thất bại 20-22, 19-21.

Vietnam Open 2026 vì thế khép lại một ngày không như mong đợi với cầu lông Việt Nam. Dẫu vậy, những thất bại trước các đối thủ chất lượng cũng là bài học quý giá để Thùy Linh cùng các đồng đội tích lũy kinh nghiệm, hướng tới mục tiêu quan trọng hơn là ASIAD 20 sắp tới.

Một số hình ảnh của tay vợt nữ số 1 Việt Nam Nguyễn Thùy Linh tại giải đấu (Ảnh: DŨNG PHƯƠNG)

NGUYỄN ANH - DŨNG PHƯƠNG