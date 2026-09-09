Đoàn thể thao Việt Nam xuất quân dự ASIAD 20, mục tiêu tối thiểu 4 HCV

Chiều 9-9, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức Lễ xuất quân cho đoàn thể thao Việt Nam tham dự Đại hội thể thao châu Á lần thứ (ASIAD) lần thứ 20 - 2026.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà chuẩn bị trao cờ cho Đoàn thể thao Việt Nam tham dự ASIAD 20. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Tham dự Lễ xuất quân có các đồng chí: Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam; Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL; lãnh đạo Cục TDTT Việt Nam và tập thể cán bộ, HLV, VĐV đoàn thể thao Việt Nam dự ASIAD 20 và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki.

Tại buổi lễ, Trưởng đoàn thể thao Việt Nam Nguyễn Hồng Minh báo cáo về công tác chuẩn bị chuyên môn và khẳng định tất cả đã hoàn tất sẵn sàng tới Nhật Bản dự đại hội.

Đoàn Việt Nam tham dự ASIAD 20 với 498 thành viên, trong đó có 349 VĐV, đặt mục tiêu giành thành tích cao, vượt trên 4 HCV. "Chỉ tiêu giành từ 4 HCV trở lên không chỉ phản ánh nhiệm vụ chuyên môn mà còn phản ánh trách nhiệm từ từng thành viên của đoàn. Mỗi VĐV sẽ thi đấu tập trung, nỗ lực đổi màu huy chương tại các môn trọng điểm”, ông Nguyễn Hồng Minh khẳng định.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước gởi tới tập thể đoàn thể thao Việt Nam tham dự ASIAD 20 lời chúc tốt đẹp nhất; chúc toàn đội đoàn kết, thi đấu tự tin, thành công, giành kết quả rực rỡ tại ASIAD 20.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cũng yêu cầu, Đoàn thể thao Việt Nam tham dự ASIAD 20 tập trung thi đấu với nỗ lực bứt phá, vượt lên chính mình. Mỗi thành viên cần thể hiện mình tốt nhất, vượt chỉ tiêu thành tích đã đề ra và nêu cao tinh thần thể thao cao thượng, trung thực. Mỗi cá nhân là một cầu nối văn hóa góp phần lan tỏa con người Việt Nam thân thiện, thượng võ, trí tuệ, văn minh, hội nhập. Đồng thời giữ vững kỷ luật, đoàn kết nội bộ, tôn trọng đối thủ, khán giả; chấp hành nghiêm quy định của Ban tổ chức chủ nhà.

Ôg Nguyễn Hồng Minh, Trưởng đoàn thể thao Việt Nam, tự tin sẵn sàng tham dự ASIAD 20. Ảnh: TD

ASIAD 20 sẽ diễn ra tại Aichi - Nagoya (Nhật Bản) từ ngày 19-9 tới 4-10 với 469 nội dung của 43 môn (71 phân môn) chính thức.

Đoàn Thể thao Việt Nam sẽ tham gia thi đấu 218 nội dung tại 33 môn, phân môn. Đoàn thể thao Việt Nam công bố mức thưởng “nóng” chính thức tại ASIAD 20, là 200 triệu đồng cho HCV, 100 triệu đồng cho HCB và 50 triệu đồng cho HCĐ.

Xạ thủ Phạm Quang Huy quyết bảo vệ HCV bắn súng Tại lễ xuất quân, Phạm Quang Huy - nhà vô địch ASIAD 19 nội dung 10m súng ngắn cá nhân nam - phát biểu cho biết, sau 3 năm từ ASIAD 19, anh đã trưởng thành hơn về kỹ thuật thi đấu và đội tuyển bắn súng đã có sự chuẩn bị tốt. Tuy nhiên, cuộc thi đấu ở ASIAD 20 sẽ rất quyết liệt. "Tâm lý trong thi đấu là điểm quyết định thành công về điểm số. Tôi sẽ tập trung hoàn thành nhiệm vụ đề ra. Dự kiến tôi còn tranh tài nội dung 10 m súng ngắn hơi đồng đội nam nữ. Đây là nội dung trọng tâm của đội tuyển bắn súng Việt Nam. Tôi đang chuẩn bị kỹ càng đối với nội dung này”, Phạm Quang Huy bày tỏ . Theo kế hoạch, đội tuyển bắn súng Việt Nam sẽ sang Nhật Bản vào ngày 17-9 để làm quen trường bắn.

MINH CHIẾN