Liên đoàn taekwondo được công nhận là hội viên Ủy ban Olympic Việt Nam

Liên đoàn taekwondo Việt Nam vừa được công nhận chính thức là hội viên của Ủy ban Olympic Việt Nam.

Liên đoàn taekwondo Việt Nam đã được công nhận là hội viên Ủy ban Olympic Việt Nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Theo quyết định vừa ban hành của Ủy ban Olympic Việt Nam, Liên đoàn taekwondo Việt Nam là hội viên của tổ chức này. Đây là tổ chức hội viên số 36 của Ủy ban Olympic Việt Nam.

Cùng trong quyết định, Ủy ban Olympic Việt Nam công nhận 2 tổ chức khác cũng là thành viên của mình gồm Liên đoàn bóng rổ Việt Nam và Liên đoàn yoga Việt Nam.

Trước đó trong tháng 1 năm nay. Quyết định do Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam đồng thời là Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Olympic Việt Nam – ông Nguyễn Danh Hoàng Việt ký ban hành đã ghi rõ 39 Liên đoàn, Hiệp hội thể thao tại Việt Nam chính thức được công nhận là hội viên Ủy ban Olympic Việt Nam. Trong số này, nhiều Liên đoàn, Hiệp hội thể thao có bề dày lịch sử hoạt động đều là hội viên Ủy ban Olympic Việt Nam như Liên đoàn bắn súng Việt Nam, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam, Liên đoàn bóng bàn Việt Nam, Liên đoàn cầu lông Việt Nam, Liên đoàn bóng đá Việt Nam, LIên đoàn xe đạp – mô tô thể thao Việt Nam, Hiệp hội thể thao dưới nước Việt Nam, Liên đoàn cử tạ-thể hình Việt Nam, Liên đoàn vovinam Việt Nam…

Hiện nay, cả nước có 44 Liên đoàn, Hiệp hội thể thao cấp quốc gia hoạt động trong lĩnh vực TDTT. Trong đó có 2 tổ chức xã hội là Ủy ban Olympic Việt Nam, Ủy ban Paralympic Việt Nam cùng 42 tổ chức xã hội - nghề nghiệp về thể thao.

Dưới sự quản lý của Bộ VH-TT-DL, Cục TDTT Việt Nam, các Hội thể thao hoạt động theo nguyên tắc tự quản, tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tổ chức, tài chính, tài sản, nhân sự, tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật.

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MINH CHIẾN