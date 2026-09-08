Golfer Lê Chúc An kịp góp mặt tại ASIAD 20

Lê Chúc An là gương mặt hàng đầu của golf nữ Việt Nam, đang thi đấu tại Mỹ nhưng vẫn sẽ kịp tham dự ASIAD 20 sắp tới.

Lê Chúc An đang thi đấu tại Mỹ nhưng vẫn có mặt ở ASIAD 20 sắp tới. Ảnh: VGA

Lê Chúc An đã được đăng ký tham dự Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) cùng đội tuyển golf Việt Nam.

Lê Chúc An đang theo học chương trình văn hóa tại Đại học Tennessee (Mỹ). Hiện tại, golfer của Việt Nam lần đầu góp mặt trong đội golf Đại học Tennessee dự giải Cougar Classic 2026. Đây là giải dành cho golf thủ các trường Đại học tại Mỹ, thuộc hệ thống NCAA Division I, tranh tài từ ngày 7 và 8-9 (theo giờ Mỹ).

Ban huấn luyện đội tuyển golf Việt Nam cho biết các golf thủ đang học tập, thi đấu tại Mỹ (trong đó có Lê Chúc An) đều kịp thời gian hội quân để sang Nhật Bản thi đấu.

Ngoài Lê Chúc An, đội tuyển golf Việt Nam còn có golfer Nguyễn Anh Minh đang học tập tại Mỹ. Anh cũng đã nhận suất dự ASIAD 20.

Môn golf của ASIAD 20 đã công bố sân thi đấu chính thức là sân thuộc Kasugai Country Club (East Course) tại Aichi-Nagoya.

Đội tuyển golf Việt Nam phấn đấu mục tiêu giành thành tích tốt nhất tại đấu trường châu Á, với 2 đội hình nam, nữ gồm 6 golfer (Nguyễn Anh Minh, Lê Khánh Hưng, Nguyễn Tuấn Anh; Lê Chúc An, Lê Nguyễn Minh Anh, Nguyễn Khánh Linh).

Chương trình thi đấu môn golf diễn ra từ ngày 30-9 tới 1-10. Do vậy, đội tuyển golf Việt Nam sẽ có lịch trình thời gian di chuyển phù hợp sang Nhật Bản làm quen sân và thi đấu chính thức.

MINH CHIẾN