Tuyển golf Việt Nam xuống vị trí thứ 8 tại Nomura Cup 2026

Cả 3 tuyển thủ Đội tuyển golf Việt Nam đang tập trung thi đấu Nomura Cup 2026, nhưng chưa thể lọt vào nhóm dẫn đầu.

Golf thủ Nguyễn Tuấn Anh của Đội tuyển golf Việt Nam đang tranh tài ở giải. Ảnh: VGA

Ba golfer Hồ Anh Huy, Nguyễn Tuấn Anh và Nguyễn Văn Hòa vẫn nỗ lực thi đấu tại Giải Golf Vô địch đồng đội nghiệp dư châu Á - Thái Bình Dương 2026 (Asia-Pacific Amateur Golf Team Championship 2026) - Nomura Cup 2026 tổ chức ở Bắc Kinh (Trung Quốc).

Ngày 3-9, vòng 3 của giải đã tranh tài chứng kiến sự bám đuổi quyết liệt từ golfer các đội. Đội tuyển golf Việt Nam kết thúc vòng này với tổng điểm +2.

Theo đó, Hồ Anh Huy là golfer giữ kết quả tốt nhất trong 3 gương mặt của Việt Nam. Sau 18 hố, Anh Huy đạt điểm Even Par với 72 gậy. Trong khi đó, Nguyễn Tuấn Anh hoàn thành thi đấu với 74 gậy và điểm +2 còn golfer Nguyễn Văn Hòa đạt điểm +6 sau 78 gậy đánh.

Trên bảng tổng sắp tạm thời sau 3 vòng, Đội tuyển golf Việt Nam có điểm +2 và rơi xuống hạng 8. Xếp nhất vẫn đang là đội Hồng Công (Trung Quốc) với tổng điểm -11.

Đội golf Nhật Bản duy trì vị trí thứ 2, bám đuổi quyết liệt đội Hongkong (Trung Quốc) khi đang có tổng điểm -9. Ngoài ra, đội Philippines cũng có cơ hội tranh chấp thứ hạng cao do tạm đứng hạng 3 với tổng điểm -6.

Giải Nomura Cup 2026 sẽ thi đấu vòng quyết định, vòng 4, vào ngày 4-9 theo giờ địa phương. Đây là cơ hội cuối để 3 golfer của Việt Nam cải thiện thành tích cá nhân nhằm giành kết quả tổng sắp chung cuộc tốt nhất cho Đội tuyển golf Việt Nam.

Ở kết quả cá nhân hiện tại, golf thủ Hồ Anh Huy giữ hạng T7 khi có điểm Even Par còn Nguyễn Tuấn Anh giữ vị trí T11 với điểm +2. Lúc này, golfer Kaito Sato (Nhật Bản) đang đứng số 1 cá nhân với điểm -4.

MINH CHIẾN