Tuyển golf Việt Nam xếp hạng 4 sau vòng đầu Nomura Cup 2026

Đội tuyển golf Việt Nam đã bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vô địch Giải golf Nomura Cup tại điểm tranh tài ở Trung Quốc.

Đội tuyển golf Việt Nam đang tranh tài Nomura Cup 2026 ở Bắc Kinh - Trung Quốc. Ảnh: VGA

Ba tuyển thủ đội tuyển golf Việt Nam gồm Hồ Anh Huy, Nguyễn Tuấn Anh và Nguyễn Văn Hòa đã tranh tài vòng 1 Giải Golf Vô địch đồng đội nghiệp dư châu Á - Thái Bình Dương 2026 (Asia-Pacific Amateur Golf Team Championship 2026) - Nomura Cup 2026. Giải đấu được tổ chức từ ngày 1-9 đến 4-9.

Tuyển Việt Nam là 1 trong 21 đội góp mặt trên sân đấu diễn ra tại Bayhood International Golf Club No. 9, Bắc Kinh (Trung Quốc). Giải đấu tính thành tích cá nhân của từng golfer, qua đó tính tổng điểm toàn đội để xếp hạng chung cuộc.

Tại vòng đầu, golfer Nguyễn Tuấn Anh giữ phong độ ổn định để hoàn tất 18 hố với điểm Even Par, đạt 72 gậy. Trong khi đó, Hồ Anh Huy đạt 73 gậy và có điểm +1 còn Nguyễn Văn Hòa đạt 85 gậy với điểm +13. Về kết quả toàn đội, Đội tuyển Việt Nam đang có điểm +1.

Tại bảng xếp hạng tạm thời, Đội tuyển Việt Nam đứng hạng T4 cùng đội chủ nhà Trung Quốc (cùng điểm +1).

Đội Hongkong (Trung Quốc) dẫn đầu sau vòng 1 với điểm -4 còn đội Nhật Bản và Philippines cùng đạt điểm -2 nên tạm giữ hạng T2.

Trên xếp hạng cá nhân, tuyển thủ Nguyễn Tuấn Anh là người có vị trí cao nhất trong các golfer Việt Nam khi tạm đạt T7. Dẫn đầu cá nhân là golfer Rolando Bregente Jr. (Philippines) với điểm -3.

Đội tuyển golf Việt Nam là đương kim vô địch Nomura Cup. Năm 2024, Đội dự giải với đội hình có các golfer: Nguyễn Anh Minh, Hồ Anh Huy, Lê Khánh Hưng để giành vị trí số 1. Năm nay, toàn đội đặt mục tiêu nỗ lực bảo vệ cúp vô địch.

MINH CHIẾN