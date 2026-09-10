Thể thao Việt Nam đã hoàn tất đăng ký 498 thành viên cho ASIAD 20

Đại diện Thể thao Việt Nam và các đoàn đã hoàn tất thủ tục đăng ký cuối cùng tại Hội nghị khẳng định Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20).

Đoàn thể thao Việt Nam tự tin sang Nhật Bản tham dự ASIAD 20. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Hội nghị khẳng định ASIAD 20 đã tổ chức ngày 9-9 tại Nhật Bản. Tại đây, Ban tổ chức thông báo công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, kế hoạch bố trí nơi ăn, ở, phương tiện di chuyển... dành cho các đoàn thể thao tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản).

Thời điểm này, các đoàn thể thao (trong đó có Việt Nam) đã được Ban tổ chức phát thẻ tham dự cho tất cả thành viên đã đăng ký thuộc thành phần đoàn chính thức.

Theo đó, Thể thao Việt Nam hoàn tất đăng ký 498 thành viên (gồm 349 VĐV). Đại diện của Thể thao Việt Nam tham dự Hội nghị cũng đăng ký lịch trình di chuyển của các Đội tuyển quốc gia sang Nhật Bản tranh tài giúp Ban tổ chức nắm bắt thông tin, thực hiện kế hoạch tiếp đón.

Tại Lễ xuất quân của Đoàn thể thao Việt Nam tham dự ASIAD 20 ngày 9-9, Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh cho biết thời điểm sang Nhật Bản là ngày 15-9.

Thể thao Việt Nam đã đăng ký với Ban tổ chức ASIAD 20 tham gia 218 nội dung tại các môn, phân môn gồm: điền kinh, bơi, cử tạ, bắn súng, rowing, canoeing, cầu mây, karate, TDDC, taekwondo, bắn cung, quyền Anh (boxing), vật, xe đạp, wushu, kurash, jujitsu, bóng chuyền trong nhà nam, bóng chuyền trong nhà nữ, bóng chuyền bãi biển nam, bóng chuyền bãi biển nữ, bóng đá nam, bóng đá nữ, judo, golf, bóng ném, cầu lông, đấu kiếm, sailing, teqball, thể thao điện tử - Esports, nhảy breaking, võ thuật tổng hợp MMA.

MINH CHIẾN