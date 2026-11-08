Chung kết bóng chuyền nam: Thử thách nhà vô địch

Trận chung kết giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026 giữa Biên Phòng MB và Công an TPHCM là cuộc đối đầu đáng chờ đợi giữa một tập thể giàu kinh nghiệm, đang thống trị giải đấu và một đội bóng đang trên hành trình khẳng định vị thế (19 giờ 30, ngày 8-11).

Đội Công an TPHCM có lợi thế sân nhà. Ảnh: CTP

Trận chung kết là cơ hội cho Biên Phòng MB hoàn tất mục tiêu bảo vệ ngôi vương trong khi Công an TPHCM đứng trước cột mốc lịch sử nếu lần đầu bước lên bục cao nhất ở sân chơi quốc gia.

Cuộc đối đầu giữa hai tập thể nhiều tham vọng

Biên Phòng MB tiếp tục cho thấy vị thế của đội bóng hàng đầu bóng chuyền nam Việt Nam khi lần thứ tư liên tiếp giành quyền vào chung kết. Hai chức vô địch liên tiếp trong năm 2024 và 2025 giúp thầy trò HLV Trần Đình Tiền có thêm sự tự tin trong hành trình bảo vệ danh hiệu mùa này.

Ở bán kết, đội bóng áo lính vượt qua LPBank Ninh Bình với tỷ số 3-0 (32-30, 25-13, 26-24). Dù gặp nhiều khó khăn ở ván đầu tiên, các tay đập Biên Phòng MB vẫn thể hiện bản lĩnh trong những thời điểm quyết định. Những gương mặt như Ngọc Thuân, Văn Hiệp, Duy Tuyến, Văn Duy và Thế Khải tiếp tục là nền tảng trong lối chơi của đội.

Điểm mạnh của Biên Phòng MB nằm ở sự đồng đều giữa các vị trí, khả năng tổ chức phòng ngự và kinh nghiệm thi đấu ở những trận cầu có áp lực lớn. Chiến thắng khá gọn gàng tại bán kết cũng giúp đội bóng quân đội có thêm lợi thế về thể lực trước trận đấu quyết định.

Ở phía bên kia lưới, Công an TPHCM đang tạo nên câu chuyện đáng chú ý nhất của giải năm nay. Từng dừng bước trước Thể Công Tân Cảng ở bán kết mùa trước, đội bóng ngành công an đã có màn trở lại đầy ấn tượng khi đánh bại chính đối thủ này với tỷ số 3-2.

Bóng chuyền Công an TPHCM càng chơi càng hay. Ảnh: CTP

Bị dẫn trước 0-2 sau hai ván đầu (22-25, 22-25), các học trò của HLV Nguyễn Văn Hạnh vẫn kiên trì điều chỉnh lối chơi, thắng liên tiếp ba ván còn lại với các tỷ số 25-14, 25-19 và 15-10. Màn ngược dòng cho thấy bản lĩnh và khả năng thích ứng đáng ghi nhận của đội bóng chủ nhà.

Đáng chú ý, hai ngoại binh Farhan Halim (Indonesia) và Morteza Sharifi (Iran) đem đến thêm phương án tấn công chất lượng. Bên cạnh đó, những nội binh như Dương Văn Tiên cùng các đồng đội cũng đóng vai trò quan trọng trong hành trình tiến vào chung kết.

Bản lĩnh quyết định ngôi vô địch

Xét về kinh nghiệm thi đấu ở những trận chung kết, Biên Phòng MB có phần nhỉnh hơn. Đội bóng quân đội đã quen với áp lực của những trận đấu lớn, đồng thời sở hữu lực lượng nội binh có sự gắn kết qua nhiều mùa giải. Đây là yếu tố có thể tạo ra khác biệt khi trận đấu bước vào những thời điểm căng thẳng.

Tuy nhiên, Công an TPHCM có những cơ sở để hướng đến một kết quả tích cực. Được thi đấu tại TPHCM, đội bóng ngành công an có sự tiếp sức từ khán giả nhà. Hơn nữa, chiến thắng ngược dòng trước Thể Công Tân Cảng đã giúp các VĐV có thêm niềm tin vào khả năng cạnh tranh với những đối thủ mạnh nhất.

Một trong những vấn đề đáng quan tâm là khả năng duy trì thể lực của Công an TPHCM. Trận bán kết kéo dài 5 ván chắc chắn tiêu hao nhiều năng lượng, trong khi Biên Phòng MB chỉ cần ba ván để giành vé vào chung kết. Nếu cuộc đối đầu kéo dài, chiều sâu đội hình và khả năng phân phối sức sẽ trở thành yếu tố quan trọng.

Biên Phòng MB có sức mạnh vượt trội trong các mùa giải gần đây.

Bên cạnh đó, cuộc chiến ở hàng chắn, khả năng tổ chức bước một và hiệu quả của những pha phát bóng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thế trận. Biên Phòng MB cần hạn chế sức công phá của các ngoại binh đối phương, còn Công an TPHCM phải tìm cách gây áp lực lên hệ thống phòng ngự vốn được tổ chức khá chắc chắn của nhà đương kim vô địch.

Tại Cúp Hùng Vương 2026 hồi tháng 4, Công an TPHCM từng đánh bại Biên Phòng MB trong trận chung kết. Kết quả ấy chính là cơ sở để đội bóng ngành công an thêm tự tin trước màn tái đấu, dù tính chất và áp lực của một trận chung kết giải vô địch quốc gia hoàn toàn khác biệt.

Một bên hướng đến cú hat-trick vô địch, bên kia đứng trước cơ hội lần đầu đăng quang. Sự tương phản về kinh nghiệm và khát vọng tạo nên sức hấp dẫn cho trận đấu cuối cùng của mùa giải.

GIA MINH