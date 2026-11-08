Lịch thi đấu bóng chuyền nam quốc gia 2026 ngày 8-11

Hôm nay là ngày quyết định các thứ hạng cuối cùng của 8 đội bóng chuyền nam và người hâm mộ sẽ sớm biết chủ nhân của ngôi vô địch.

Đội Công an TPHCM gặp Biên Phòng MB tại trận chung kết trong ngày hôm nay. Ảnh: VFV

Tâm điểm ngày thi đấu bóng chuyền được khán giả hướng về 2 trận so tài quan trọng gồm chung kết Biên Phòng MB - Công an TPHCM, chung kết “ngược” Sanest Khánh Hòa – Hà Nội.

Chắc chắn, trận quyết định ngôi vô địch sẽ mang tới màn đấu trí quyết liệt giữa Ban huấn luyện cùng cầu thủ 2 bên. Đội Biên Phòng MB đang giữ vị thế đương kim vô địch quốc gia trong khi Công an TPHCM là chủ nhà rất khát khao lần đầu tiên đăng quang.

Tại trận chung kết, HLV Nguyễn Văn Hạnh (Công an TPHCM) và HLV Trần Đình Tiền (Biên Phòng MB) sẽ sử dụng đội hình tốt nhất trên sân. Các tay đập chủ công Nguyễn Ngọc Thuân của Biên Phòng MB hay Dương Văn Tiên của Công an TPHCM tiếp tục được chờ đợi ghi điểm hiệu quả cho đội nhà. Trận chung kết diễn ra lúc 19 giờ 30.

Trước đó, trận tranh hạng 3 giữa Thể Công Tân Cảng và Ninh Bình tổ chức lúc 17 giờ là cơ hội cuối để từng đội đạt kết quả chung cuộc tốt nhất.

Cùng ngày, trận chung kết “ngược” Sanest Khánh Hòa gặp Hà Nội mang tới sự sống còn cho mỗi bên. Chỉ có đội chiến thắng mới an toàn trụ hạng. Ít người nghĩ 2 đội bóng trên phải gặp nhau tại trận đấu giành suất trụ hạng quyết định. HLV Ngô Văn Kiều (Sanest Khánh Hòa) và HLV Nguyễn Hữu Trường (Hà Nội) sẽ phải tập trung hết khả năng chuyên môn tìm kết quả tốt nhất cho đội của mình.

Lịch thi đấu ngày 8-11:

12h00: Đà Nẵng – TPHCM (Tranh hạng 5)

14h30: Hà Nội – Sanest Khánh Hòa (Tranh hạng 7)

17h00: Ninh Bình – Thể Công Tân Cảng (Tranh hạng 3)

19h30: Biên Phòng MB – Công an TPHCM (Chung kết)

MINH CHIẾN